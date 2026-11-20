Szef MSZ Ukrainy o naruszeniu przestrzeniu powietrznej Polski: Jesteśmy pierwszą linią obrony

„Solidaryzujemy się z Polską i Polakami” - napisał szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha we wpisie w serwisie X, w którym odniósł się do nocnego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, najprawdopodobniej przez dwie rosyjskie rakiety i jeden dron.

