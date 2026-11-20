Andrij Sybiha
„Kolejne naruszenie polskiej (i NATO-wskiej) przestrzeni powietrznej w wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę pokazuje zagrożenie, jakie rosyjska agresja stwarza dla całej Europy i wspólnoty transatlantyckiej” - napisał Sybiha.
„Ukraina utrzymuje pierwszą linię obrony, przeciw rosyjskiemu zagrożeniu. Wspierając ukraiński potencjał, sojusznicy chronią swoich własnych obywateli i swoje bezpieczeństwo” - dodał.
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