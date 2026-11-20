Podczas konferencji prasowej w Berlinie, w której uczestniczyli przedstawiciele krajów tzw. koalicji chętnych, Stubb stwierdził, że Europa powinna być otwarta na ewentualną rozmowę z Władimirem Putinem.

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- Myślę, że w pewnym momencie europejscy przywódcy również będą musieli spotkać się z Putinem. Inaczej ta wojna się nie skończy - powiedział.

Stubb komentował także spotkanie Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga w Shenzhen. Przywódcy trzech krajów przyjęli „deklarację pokoju”. Według prezydenta Finlandii, szczegóły dotyczące ostatecznej wersji deklaracji pojawiły się podczas prywatnych rozmów w Berlinie. W dokumencie miał znajdować się osobny akapit dotyczący Ukrainy. Stany Zjednoczone usunęły jednak ten fragment.

„Sformułowanie było niefortunne, więc Stany Zjednoczone je usunęły. Myślę, że to dobrze” — powiedział Stubb. Nie zdradził jednak, co znajdowało się w usuniętym akapicie.

Deklaracja Trumpa, Putina i Xi

Zgodnie z opublikowaną „Deklaracją głów państw Chin, Rosji i USA na rzecz pokoju” trzy państwa „będą prowadzić dialog na temat zmniejszania ryzyka nuklearnego i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej”. Przywódcy zobowiązali się ponadto do utrzymania stabilności strategicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego.

W dokumencie odniesiono się do jurysdykcji międzynarodowej. Liderzy uznali, że „zasada zgody państwa i poszanowanie immunitetów urzędników państwowych” mają nadrzędne znaczenie. Zgodzili się, że Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) oraz podobne instytucje „nie mogą nadużywać swojej jurysdykcji”.

Państwa te, jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, zadeklarowały zaangażowanie w reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Zmiany mają sprawić, że ONZ będzie mogła skuteczniej reagować na globalne wyzwania i wypełniać swoją „podstawową misję (w dziedzinie) międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.