W piątek prezydent Karol Nawrocki powołał Agnieszkę Bartol na funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej w rządzie Donalda Tuska. Dotychczas Bartol pełniła funkcję ambasadorki RP przy Unii Europejskiej.

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Bartol posiada wieloletni staż w strukturach unijnych, a jednocześnie ma już też doświadczenie pracy w rządzie w Polsce. Dołączyła do niego w lutym 2024 r., obejmując funkcję sekretarza stanu w kancelarii premiera. Sprawowała ją jednak zaledwie kilka miesięcy.

Kim jest Agnieszka Bartol? Pierwsza kobieta na stanowisku ambasadora RP przy UE

W październiku 2024 r. Bartol przejęła stery Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE od Piotra Serafina, gdy ten został kandydatem Polski na unijnego komisarza ds. budżetu. Na początku nie miała pełnej nominacji ambasadorskiej, co wynikało ze sporu kompetencyjnego pomiędzy rządem a prezydentem Andrzejem Dudą dotyczącego obsady placówek dyplomatycznych. W przypadku Bartol doszło jednak do porozumienia i w kwietniu 2025 r. otrzymała nominację.

Bartol była pierwszą kobietą zajmującą urząd stałego przedstawiciela RP przy UE. Wcześniej funkcję tę sprawowali m.in. Jan Kułakowski, Jan Truszczyński, Jan Tombiński i Marek Prawda.

Jako ambasadorka przy UE Bartol odpowiadała w Brukseli za polskie przewodnictwo w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 r. Druga prezydencja Polski (pierwszą Warszawa sprawowała w drugiej połowie 2011 r.) upłynęła pod znakiem wzmacniania obronnego wymiaru Wspólnoty. W czasie prezydencji Bartol przewodniczyła przez pół roku pracom ambasadorów 27 państw członkowskich w ramach spotkań COREPER, co wiązało się z szukaniem kompromisów pomiędzy stolicami w trakcie wielogodzinnych posiedzeń. Jako jeden z sukcesów rząd wskazywał potem na wynegocjowany w rekordowym czasie 71 dni program pożyczek na obronność SAFE.

Agnieszka Bartol od lat współpracuje z Donaldem Tuskiem. Jak przebiegała jej kariera?

Już w lutym 2024 r. Bartol została szerpą Tuska w strukturach unijnych, łącząc tę funkcję z pracą w rządzie. Szerpowie to specjalni wysłannicy przywódców 27 państw członkowskich, którzy odpowiadają za negocjacje dotyczące np. wniosków z unijnych szczytów. Uzgadniają tematy szczytu i wnioski w serii zakulisowych spotkań, które odbywają się jeszcze przed szczytem. W efekcie, gdy szefowie państw i rządów spotykają się na szczycie w Brukseli, znakomita większość wniosków, które przyjmują, jest już uzgodniona przez ich zaufanych doradców.

Bartol i Tusk rozwinęli współpracę jeszcze w czasie, gdy polski premier pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej (2014–2019).

Bartol była wówczas wpływową urzędniczką w Radzie UE, gdzie pracowała łącznie dwie dekady. Po rozpoczęciu pracy w 2003 r. zajmowała się polityką spójności i usługami finansowymi. Potem była odpowiedzialna m.in. za unijny budżet i przygotowywanie wniosków z unijnych szczytów.

W 2016 r. została szefową gabinetu sekretarza generalnego Rady UE, którym był w tym czasie Duńczyk Jeppe Tranholm-Mikkelsen.

W 2022 r. otrzymała nominację na dyrektorkę generalną ds. komunikacji i informacji w sekretariacie generalnym Rady UE. Została więc szefową jednej z ośmiu dyrekcji generalnych kierujących pracami tego organu.

Bartol urodziła się 10 lipca 1972 r. w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu w Nancy i Kolegium Europejskiego w Natolinie.