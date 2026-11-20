Kandydaturę Marka Jurka na premiera rządu technicznego, o czym jako pierwszy informował TOK FM, zgłosił klub Rozwój Plus na czele z Mateuszem Morawieckim, a poparł ją Krzysztof Bosak. Choć Sejm odrzucił wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska, za zmianą premiera na byłego marszałka Sejmu zagłosowało 200 posłów, co było efektem wspólnego głosowania całej prawicy. Jak podkreśla Marek Jurek w rozmowie z „Rz”, wotum, choć nieudane, podkreśliło jedność opozycji.

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– Na sali sejmowej za konstruktywnym wotum głosowało 200 posłów, co stanowi zdecydowanie najmocniejsze wotum nieufności dla rządu od uchwalenia obecnej Konstytucji, czyli praktycznie w ciągu trzydziestu lat. Do tej pory największe poparcie dla podobnego wniosku padło, gdy proponowano, by marszałek Grzegorz Schetyna zastąpił premiera Morawieckiego. Wtedy to były 174 głosy. Teraz udało się więc doprowadzić do wspólnego głosowania całej prawicy – podkreśla polityk.

Marek Jurek zachęca opozycję do złożenia kolejnego wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska

Były marszałek Sejmu zaznacza przy tym, że była to jedynie jednorazowa misja, której się podjął, choć się o nią nie ubiegał. Były europoseł dodaje, że po odrzuceniu tego wniosku raz jeszcze apelował do liderów prawicy, by uzgodnili kandydata, podjęli rozmowy z najbliższymi opozycji posłami większości i ponowili próbę. Polityk zapowiedział też poparcie polityczne, mediacyjne i doradcze dla takiego kandydata.

Choć Marek Jurek sam określa się jako ktoś, kto mógłby zasypać podziały polityczne, nie jest dziś politykiem neutralnym, co w swoim przemówieniu podkreślał premier Donald Tusk. Co zatem daje mu mandat do takiej roli?

– Nie jestem zaangażowany w konkurencję wyborczą na prawicy. Przeciwnie, przeszło trzy lata temu wydałem książkę „Prawica na rozdrożu”, krytyczną wobec prawicowych liderów, ale wzywającą ich do współpracy i wspólnego szukania porozumienia z PSL. W tym upatrywałem jedyną szansę na zachowanie prawicowej większości – podkreśla.

Czytaj więcej Polityka Rząd Tuska zostaje. Wniosek o wotum nieufności odrzucono Sejm odrzucił wniosek Rozwoju Plus o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu premiera Donalda Tuska. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata.

Jedną z propozycji Marka Jurka było utrzymanie Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej w nowym, technicznym rządzie. Zainteresowania nie było jednak zarówno ze strony Polski 2050, jak i PSL. Gabinet Marka Jurka miałby mieć jedynie charakter przejściowy i doprowadzić kraj do wyborów za 10–11 miesięcy w atmosferze społecznego uspokojenia.

Marek Jurek: Do zmiany rządu wystarczyłoby poparcie PSL

– Powodzenie wniosku zależało jedynie od PSL i ich reakcji na destrukcję instytucji państwa przez premiera Tuska. Ich poparcie całkowicie wystarczało dla przeprowadzenia zmiany premiera i rządu. I nadal należy ich do tego przekonywać, bo chodzi o przywrócenie współpracy między prezydentem a rządem, o przywrócenie normalnego działania innych konstytucyjnych organów władzy, a także normalnych relacji między rządem a opozycją. Mateusz Morawiecki z poparciem Krzysztofa Bosaka był tym przywódcą, który podjął konkretne kroki. Ja sam zachęcałem innych liderów prawicy do przedyskutowania różnych kandydatur. Byłem potrzebny, więc kandydowałem i podjąłem wstępne przygotowania do sformowania gabinetu, choć o to nie zabiegałem – podkreśla polityk.

Zapytaliśmy także polityka o to, czy faktycznie zależy mu na porozumieniu ponad podziałami, czy jedynie na ustępstwach ze strony obecnej władzy.

– Na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu przywołałem porozumienie zwolenników i przeciwników konstytucji kwietniowej, zawarte w trakcie tworzenia władz Rzeczypospolitej na wychodźstwie. Nakaz porozumienia był ważniejszy od fanatycznej kazuistyki. A za destrukcję Trybunału Konstytucyjnego ponoszą winę obie strony, choć jest różnica motywów i skutków. Donald Tusk otwarcie odrzuca wykładnię wielu przepisów konstytucji, przyjętą przed 2015 rokiem, przed tym konfliktem (na przykład w sprawach suwerenności czy prawa do życia). Jarosław Kaczyński nigdy w podobny sposób nie kwestionował wartości konstytucyjnych – odpowiada kandydat na premiera.