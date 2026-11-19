- W rolnictwie mamy najgorszą koniunkturę od 17 lat, a obecny minister rolnictwa Stefan Krajewski zachowuje się tak, jakby nic się nie stało. Mało tego, zamiast zajmować się problemami rolników, on się zajmuje tym, żeby swoim kolegom załatwiać różne sprawy – powiedziała posłanka PiS Anna Gembicka na czwartkowej konferencji prasowej.

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Dodała, że na czas urzędowania Krajewskiego przypadły dwie kluczowe sprawy dla polskiego rolnictwa, czyli umowa z krajami Mercosur oraz negocjacje w sprawie wspólnej polityki rolnej UE.

- I, niestety, wszystkie te sprawy (Krajewski) zawalił. Zamiast działać na rzecz polskich rolników, on działa na rzecz kolegów z PSL, to jest jego główne zadanie – powiedziała Gembicka.

Przekonywała również, że Krajewski „to człowiek, który absolutnie nie ma kompetencji, nie ma odpowiednich predyspozycji do tego, żeby zajmować się polskim rolnictwem”.

Poseł PiS, były minister rolnictwa Robert Telus również zarzucił Krajewskiemu bierność w sprawie negocjacji wspólnej polityki rolnej UE. Według niego, Polska w nowej perspektywie finansowej będzie miała do dyspozycji o 1,5 mld euro mniej środków na rolnictwo niż dotychczas. Wskazał, że do tej pory było to 5 mld, natomiast teraz będzie to 3,5 mld euro rocznie.

PSL broni ministra: wniosek nie przejdzie

Przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, poseł PSL Mirosław Maliszewski powiedział PAP, że zarzut posłów PiS odnoszący się do negocjacji wspólnej polityki rolnej jest nietrafiony, „dlatego że Polska jest na czele tych państw Unii Europejskiej, które mówią o zachowaniu wspólnej polityki rolnej w dotychczasowym kształcie”.

- Myślę, że ten wniosek nie przejdzie i wnioskodawcy mają tego świadomość – powiedział Maliszewski.

Do wyrażenia wotum nieufności ministrowi konieczna jest większość ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231 głosów.

Media: PSL rozmawia o odwołaniu Krajewskiego

Ruch PiS może mieć związek z doniesieniami TVN24. Telewizja informowała, że w Polskim Stronnictwie Ludowym trwają rozmowy o możliwym odwołaniu ministra rolnictwa.

Rozmowy na temat ewentualnego odwołania Krajewskiego mają związek z publikacjami medialnymi na temat Daniela Puławskiego, który jest kolegą ministra i pełni funkcję jego społecznego doradcy. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim działalności Puławskiego, jego powiązań politycznych i biznesowych oraz możliwego konfliktu interesów. Przedstawiciele PSL mają obawiać się kolejnych doniesień dotyczących tej sprawy.