Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się w czwartek w Budapeszcie ze swoją węgierską odpowiedniczką Anitą Orbán. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa Europy, współpracy dwustronnej, unijnej polityki energetycznej oraz perspektyw rozszerzenia Unii Europejskiej.

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– Rozmawialiśmy o kluczowych tematach z agendy, między innymi o unijnej polityce energetycznej i sprawach rozszerzenia – powiedział Sikorski podczas konferencji prasowej.

Minister podkreślił, że Polska i Węgry opowiadają się za dalszym rozszerzaniem Unii Europejskiej, ale proces ten musi być uzależniony od spełnienia przez państwa kandydujące wszystkich wymaganych kryteriów.

Polska zabiega o obecność wojsk USA. Sikorski o bezpieczeństwie Europy

Jednym z głównych tematów rozmów była sytuacja bezpieczeństwa w Europie i przyszłość współpracy transatlantyckiej. Sikorski zaznaczył, że Polska zabiega o utrzymanie silnej obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO.

Wcześniej, podczas Budapest Security Forum, szef polskiej dyplomacji podkreślił, że NATO pozostaje fundamentem europejskiego bezpieczeństwa, a działania Unii Europejskiej powinny wzmacniać Sojusz, zamiast z nim konkurować.

Sikorski wskazał również na potrzebę zwiększenia odpowiedzialności państw europejskich za własną obronność. Podkreślił, że Polska chce utrzymania stałej obecności sił amerykańskich w Europie, ale rozumie oczekiwania Waszyngtonu dotyczące większego zaangażowania europejskich sojuszników.

W rozmowach polsko-węgierskich poruszono także kwestię sankcji nakładanych na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę.

– Powinniśmy szybciej zamykać luki w sankcjach – powiedział szef polskiego MSZ.

Obie strony uzgodniły ponadto współpracę w zakresie przeciwdziałania wojnie hybrydowej i kognitywnej, obejmującej działania wymierzone w bezpieczeństwo państw oraz próby wpływania na społeczeństwa i procesy decyzyjne.

Nowy etap stosunków polsko-węgierskich po zmianie rządu

Wizyta Sikorskiego w Budapeszcie odbywa się w okresie odbudowy relacji między Polską a Węgrami, które wyraźnie pogorszyły się podczas rządów Viktora Orbána. Po zwycięstwie partii TISZA w kwietniowych wyborach parlamentarnych i objęciu stanowiska premiera przez Pétera Magyara oba kraje rozpoczęły intensyfikację kontaktów politycznych.

Przed wylotem do Budapesztu Sikorski podkreślał, że oba państwa mają wspólne interesy dotyczące przyszłego budżetu Unii Europejskiej, współpracy gospodarczej oraz obronności.

– Wracamy do tradycyjnej polsko-węgierskiej przyjaźni – powiedział minister.

Zwrócił także uwagę, że Węgry, podobnie jak Polska, uczestniczą w unijnym programie SAFE, z którego mogą przeznaczyć 5 mld euro na nowoczesne systemy obronne.

Sikorski podczas wizyty w Budapeszcie przypomniał również o wspólnych doświadczeniach historycznych Polski i Węgier, w tym sprzeciwie wobec sowieckiej dominacji. Jego zdaniem oba państwa powinny wspólnie ostrzegać Europę przed imperialnymi ambicjami Rosji.