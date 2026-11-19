List ujawnił pracownik Telewizji Republika Adrian Borecki. Jak czytamy w dokumencie, Święczkowski przekonuje, że w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 10 listopada 2026 r. pozostaje prezesem Trybunału Konstytucyjnego i nie został skutecznie zawieszony w czynnościach.

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„Próbę taką podjęła pani Anna Korwin-Piotrowska, która nadal pozostaje sędzią sądu powszechnego. Ponadto zgodnie z wczorajszą uchwałą trzech izb Sądu Najwyższego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego mogą być podejmowane wyłącznie przez sędziów, którzy złożyli ślubowanie w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – napisał Święczkowski.

„Biorąc powyższe pod uwagę, decyzje z 17 listopada 2026 r. podjęte przez gremium określające się jako 'Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego' o uchyleniu mi oraz Wiceprezesowi Trybunału Konstytucyjnego Bartłomiejowi Sochańskiemu immunitetu oraz zawieszeniu w czynnościach i obniżeniu wynagrodzeń nie wywołują skutków prawnych” – przekonuje.

Święczkowski zaznaczył, że Zgromadzenie Ogólne tworzą sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. „W posiedzeniu w Sądzie Okręgowym w Warszawie brało natomiast udział 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz 5 osób, które nie złożyły ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – dodał.

„Mając na względzie konieczność terminowego uregulowania w szczególności wynagrodzeń pracowników oraz uposażeń sędziów w stanie spoczynku, informuję, iż to ja jako legalny Prezes Trybunału Konstytucyjnego winienem mieć dostęp do rachunków bankowych i możliwość dokonywania operacji płatniczych w imieniu Trybunału Konstytucyjnego” – napisał zawieszony prezes TK.

NBP zawiesił płatności TK

W poniedziałek Narodowy Bank Polski poinformował, że zdecydował o wstrzymaniu realizacji zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny. Bank tłumaczył, że to następstwo konfliktu w TK. Instytucja podkreśliła, że nie jest od rozstrzygania sporów prawnych, musi jednak ustalić, kto może legalnie zlecać operacje na rachunkach Trybunału.

Wcześniej o takie zawieszenie apelował prezes TK Bogdan Święczkowski.

Kierująca obecnie pracami TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że wszystkie zobowiązania TK, w tym wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych tam osób, zostaną uregulowane w najbliższych dniach.

Spór w TK

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał to za uzurpację. Również prezydent Nawrocki stwierdził wtedy m.in., że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, „zostali zaatakowani”.

Sąd Najwyższy 10 listopada uchylił zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła wtedy, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.