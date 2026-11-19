Na koncie Jarosława Kaczyńskiego w serwisie X opublikowano wpis dotyczący propozycji resetu w Trybunale Konstytucyjnym. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawił w nim stanowisko swojego ugrupowania, wskazując warunki, pod którymi możliwe byłoby zaakceptowanie proponowanych rozwiązań.

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Jarosław Kaczyński o resecie w Trybunale Konstytucyjnym. „Nie ma przyzwolenia na bezkarność”

„Trybunał Konstytucyjny powinien wrócić do działalności zgodnej z prawem” – czytamy we wpisie na koncie Jarosława Kaczyńskiego.

Jednocześnie zaznaczono, że przywrócenie prawidłowego funkcjonowania TK nie może oznaczać rezygnacji z odpowiedzialności za działania, które PiS uznaje za naruszenie prawa. „Nie ma jednak przyzwolenia na tolerowanie łamania prawa, bezkarność i przywileje (uposażeń, immunitetów) dla tych, którzy dopuścili się zamachu stanu” – podkreślono.

„Grubą kreskę już raz w naszej historii przerabialiśmy… Jej negatywne skutki odczuwamy do dzisiaj” – czytamy.

Kaczyński stawia warunek. PiS chce powołania prezydenckiego rządu technicznego

W dalszej części wpisu przedstawiono warunek, od którego Prawo i Sprawiedliwość uzależnia możliwość zaakceptowania resetu w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o zmianę obecnego rządu i powołanie prezydenckiego rządu technicznego.

„Propozycja resetu byłaby do zaakceptowania, ale tylko pod warunkiem zmiany rządu na prezydencki rząd techniczny, który gwarantowałby zaprzestanie łamania konstytucji i ustaw oraz przeprowadzenie uczciwych wyborów w konstytucyjnym terminie” – wskazano we wpisie.

Jak podkreślono, przyjęcie takiego rozwiązania wiązałoby się z poważnymi trudnościami zarówno natury politycznej, jak i moralnej. Mimo to PiS byłoby gotowe je zaakceptować. „Taka cena, choć wysoka i bardzo trudna do przyjęcia zarówno pod względem moralnym, jak i politycznym, byłaby do zaakceptowania” – czytamy na koncie prezesa PiS.

„Stanowisko ugrupowania w tej sprawie przedstawiono jednak jednoznacznie. „Bez powołania rządu technicznego proponowane rozwiązania są dla PiS nie do przyjęcia” – zaznaczono.

Jarosław Kaczyński krytykuje propozycję resetu w TK. Wskazuje na wybór nowych sędziów

We wpisie wyrażono również obawy dotyczące konsekwencji proponowanego resetu. Zdaniem prezesa PiS takie rozwiązanie mogłoby przynieść korzyści obecnej koalicji rządzącej, nie zapewniając jednocześnie przestrzegania prawa w przyszłości. „Proponowany reset byłby wielkim sukcesem tych, którzy niszczą nasz kraj. Nie ma też żadnej gwarancji, że po tzw. resecie nie będą nadal tego robić, łamiąc konstytucję i ustawy” – czytamy.

Zastrzeżenia dotyczą także sposobu wyłaniania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. We wpisie wskazano, że proponowany mechanizm miałby zapewniać przewagę obecnej koalicji rządzącej, ograniczając jednocześnie wpływ opozycji na ten proces. „Poza tym proponowany mechanizm wyboru nowych sędziów do TK zapewnia koalicji 13 grudnia daleko idącą kontrolę nad tym procesem, podczas gdy obóz patriotyczny byłby jej pozbawiony” – podkreślono we wpisie opublikowanym na koncie Jarosława Kaczyńskiego.