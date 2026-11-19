Prezydent Rosji Władimir Putin odniósł się w chińskim Shenzhen do ostatnich ataków ukraińskich sił zbrojnych na Most Krymski. Stwierdził, że obiekt miał wyłącznie charakter cywilny, a od dawna nie transportowano nim ani ropy, ani amunicji. Dodał, że zamierzał omówić z Radą Bezpieczeństwa Rosji możliwość zawieszenia broni na kilku odcinkach frontu. Jak jednak zaznaczył, po atakach na Most Krymski „nie będziemy prowadzić żadnych negocjacji”.

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Putin zagroził również, że rosyjska odpowiedź na atak „będzie znacznie dotkliwsza”. Zapewnił jednocześnie, że uszkodzony obiekt zostanie odbudowany.

W nocy, zaledwie kilka godzin przed spotkaniem w Shenzhen, na marginesie szczytu APEC, spotkaniem Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, Ukraińcy przeprowadzili trzeci w tym tygodniu atak na Most Krymski. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że do ataku wykorzystano pociski przeciwokrętowe Neptun.

Atak na Most Krymski poprzedziła wielotygodniowa operacja

We wtorek siły ukraińskie częściowo zniszczyły przęsło drogowe Mostu Krymskiego i uszkodziły część kolejową przeprawy. Oderwane fragmenty konstrukcji zablokowały tor wodny w Cieśninie Kerczeńskiej, łączącej Morze Azowskie z Morzem Czarnym. Jak oceniają analitycy waszyngtońskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW), przeprowadzenie skutecznego ataku było możliwe dzięki wielotygodniowej operacji przygotowawczej. Obejmowała ona uderzenia dronów i pocisków na rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej, radary oraz środki walki radioelektronicznej.

Most Krymski, zbudowany przez Rosję po nielegalnej aneksji Krymu w 2014 r., ma istotne znaczenie militarne i logistyczne. Przeprawa służy do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na półwysep, a także do innych okupowanych przez Rosję regionów Ukrainy. Od początku pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę most był kilkakrotnie celem ukraińskich ataków. W październiku 2022 r. eksplozja doprowadziła do zawalenia się części przeprawy. Kolejny atak nastąpił w czerwcu 2025 r.