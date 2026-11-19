Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 18 na 19 listopada:

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Ruch na Moście Krymskim całkowicie wstrzymany po kolejnym ukraińskim ataku

W nocy, zaledwie kilka godzin przed spotkaniem w Shenzhen, na marginesie szczytu APEC, spotkaniem Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, Ukraińcy przeprowadzili trzeci w tym tygodniu atak na Most Krymski.

Szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksjonow potwierdził atak i poinformował o wstrzymaniu ruchu na przeprawie. Komunikat dotyczy ruchu na kolejowej części Mostu Krymskiego, ponieważ jego część drogowa została uszkodzona w poprzednim ataku i ruch samochodów na Moście Krymskim jest obecnie niemożliwy.

Z informacji przekazywanych przez ukraiński kanał Krymskij Wieter wynika, że w najnowszym ataku dwa razy została trafiona kolejowa część przeprawy.

Iran informuje o tankowcach, które wpłynęły na miny w rejonie cieśniny Ormuz

Irańska Press TV poinformowała o trzech tankowcach, które wpłynęły na miny morskie na wschód od cieśniny Ormuz i stanęły w płomieniach. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że załogi tych statków zignorowały ostrzeżenia i wpłynęły na wody objęte irańskimi ograniczeniami żeglugi.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Z kolei brytyjska agencja UKMTO poinformowała o kolejnym incydencie, w którym tankowiec został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem. Pocisk miał trafić w maszynownię statku w momencie, gdy opuszczał on wody cieśniny Ormuz.

Według najnowszych danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) od 1 marca do 17 listopada potwierdzono 138 incydentów z udziałem statków w cieśninie Ormuz i na innych wodach Bliskiego Wschodu. W październiku doszło do 35 takich zdarzeń, a w pierwszych 17 dniach listopada – do kolejnych 12.

Rekordowy debiut Anthropic na giełdzie

Firma Anthropic sprzedała 980 mln akcji, z których każda kosztowała 83 dolary, twórca rodziny dużych modeli językowych Claude, w ramach swojej pierwszej oferty publicznej (IPO). Przyniosło jej to 81,3 mld dolarów, co jest rekordowym debiutem na giełdzie. Poprzedni rekord padł w czerwcu, kiedy SpaceX Elona Muska za pierwszą emisję akcji uzyskał 75 mld dol.

Wycena akcji firmy, która stworzyła model Claude, oznacza, że ogólna giełdowa wartość spółki w momencie debiutu wyniesie ok. 1,5 biliona dolarów, co plasuje ją w pierwszej dziesiątce najwyżej wycenianych firm na świecie.

Anthropic planuje sprzedać jeszcze jedną transzę akcji, co ma jej przynieść 26 mld dolarów – a więc łącznie z emisji akcji zamierza uzyskać 106 mld dolarów. Akcje Anthropic mają zostać sprzedane takim inwestorom jak Amazon, Nvidia i Google.

Donald Trump mówi, że „superinteligencja” jest „niemal całkowicie dobra”

Występując na forum APEC w drugim dniu szczytu tej organizacji w Shenzhen Donald Trump sprzeciwił się globalnym ograniczeniom, które mogłyby powstrzymać rozwój sztucznej inteligencji. Mówiąc o AI, Trump używał wprowadzonego przez siebie określenia „superinteligencja”.

– Jest niemal całkowicie dobra, ale ma pewne złe elementy – stwierdził Trump w kontekście AI. Prezydent USA przyznał, że nową technologię trzeba obserwować i ostrożnie zarządzać jej negatywnymi aspektami, jednak stanowczo wykluczył „globalistyczne regulacje” tłumiące branżę. – Nie pozwolimy, by to nastąpiło – stwierdził.

Mówiąc o gospodarce, Trump podkreślił, że USA rozwijają się najszybciej spośród wszystkich państw rozwiniętych, a liczba pracujących Amerykanów jest najwyższa w historii. Mówił o 22,2 bln dolarów zadeklarowanych nowych inwestycji w USA, ponad 20 zawartych umowach handlowych oraz kolejnych negocjowanych porozumieniach. Twierdził również, że inflacja w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie trzy miesiące utrzymywała się „poniżej 2 proc.”, co było niezgodne z danymi Biura Statystyki Pracy USA, według których roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wyniósł 3,4 proc. w sierpniu i 3,7 proc. we wrześniu.

Kanada: Niemal 300 tysięcy podpisów pod petycją o uznanie ambasadora USA za osobę niepożądaną

Pod petycją e-7531, zainicjowaną przez mieszkankę Calgary, wzywającą do uznania ambasadora USA Petera Hoekstry za persona non grata w Kanadzie, podpisało się łącznie niemal 286 tys. osób. Teraz trafi ona do parlamentu, a stanowisko w jej sprawie będzie musiał zająć kanadyjski rząd.

Petycja uzasadnia uznanie Hoekstry za persona non grata tym, iż amerykański ambasador wiele razy wypowiadał się publicznie w sposób, który godził w relacje między Kanadą a USA.

Petycję przedstawi w kanadyjskiej Izbie Gmin była liderka partii Zielonych Elizabeth May (prezentowanie dokumentu nie oznacza, że dany polityk popiera wniosek). Regulamin kanadyjskiego parlamentu stanowi, że rząd musi odpowiedzieć na petycję w ciągu 45 dni, a odpowiedź zostanie włączona do dokumentów z obrad parlamentu.

Władze Lizbony ukryły raport ws. złego stanu kolejki, w wypadku której zginęły 16 osób

Lizboński ratusz ukrył raport, który sporządzili rzeczoznawcy po wypadku z września 2025 roku kolejki linowo-terenowej Gloria w portugalskiej stolicy. Zginęło wówczas 16 osób, a 24 zostały ranne.

Burmistrz Lizbony Carlos Moedas potwierdził doniesienia telewizji CNN Portugal, według której władze portugalskiej stolicy od ponad roku posiadały raport, który jednoznacznie dowodził złego stanu technicznego kolejki Gloria. Stołeczne władze otrzymały też krótko po katastrofie Glorii raporty techniczne dotyczące trzech innych działających w mieście kolejek: Bica, Lavra i Santa Justa, ale utajnił również te dokumenty. Od 3 września 2025 roku ruch na trasach tych kolejek jest wstrzymany.

Z ujawnionych dokumentów wynika, że wszystkie cztery lizbońskie kolejki borykały się na początku września 2025 r. z problemami technicznymi, m.in. pojazdów i sieci trakcyjnej. Wykryto też nieprawidłowości w procedurach naprawczych i konserwacyjnych. Według CNN Portugal raporty ukrywane przez ratusz dowodzą, że władze spółki miejskiej Carris, operatora kolejek, miały wiedzę o usterkach kolejek jeszcze przed wypadkiem Glorii.

Dane norweskich posłów i pracowników rządu miały trafić w ręce internetowych ekstremistów

Adresy i hasła do poczty elektronicznej norweskich deputowanych, pracowników urzędów i służb zostały ujawnione na stronach ekstremistycznej grupy The Com. Według dziennika „Aftenposten” wyciekły m.in. dane byłej premier Erny Solberg. FBI i Europol uznają grupę za szczególnie groźną.

W ręce ekstremistów miały trafić dane ponad 1500 osób związanych z parlamentem, rządem i kancelarią premiera Norwegii. Wyciek miał objąć również pracowników policji, wojska i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Według gazety politycy i urzędnicy mieli używać służbowych adresów email do prywatnych celów. Rejestrowali się za ich pomocą w sklepach internetowych, zamawiali jedzenie, a nawet korzystali z portali randkowych. Dane, do których dotarli ekstremiści z The Com, pochodzić miały z włamań właśnie do takich baz.

The Com to międzynarodowe środowisko ekstremistów i cyberprzestępców działających w internecie. Członkowie tej sieci zajmują się szantażem, wykorzystywaniem seksualnym nieletnich, nakłanianiem do samookaleczeń i przemocą.