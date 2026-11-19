Petycja uzasadnia uznanie Hoekstry za persona non grata tym, iż amerykański ambasador wiele razy wypowiadał się publicznie w sposób, który godził w relacje między Kanadą a USA.

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Ambasador USA oskarżany o „ingerencję w jedność Kanady”

W tym kontekście przypomniano m.in., że dyplomata uznał wybory federalne w Kanadzie w 2025 r. za „antyamerykańskie” oraz oskarżał Kanadę o mieszanie się do wewnętrznej polityki amerykańskiej, choć jednocześnie sam próbował wpływać na politykę kanadyjską. W petycji zwrócono też uwagę, że amerykański ambasador przedstawiał groźby administracji Donalda Trumpa dotyczące potencjalnej aneksji Kanady i uczynienie jej 51. stanem jako normalne działania USA.

Petycja zwraca też uwagę, że Hoekstra jest powiązany z autorami aplikacji używanej przez separatystów w przegranym w październiku referendum w Albercie, choć on sam twierdzi, że nie wie nic ani o aplikacji, ani o spotkaniach separatystów w amerykańskim Departamencie Stanu. „Skłania to do poważnych pytań o amerykańską ingerencję w jedność Kanady” – napisano w petycji, apelując by odpowiednia komisja parlamentarna przyjrzała się amerykańskiej ingerencji dyplomatycznej w wewnętrzne sprawy Kanady.

Agencja The Canadian Press podała, że większość osób, które podpisały petycję e-7531, pochodzi z dwóch prowincji – Kolumbii Brytyjskiej i Ontario.

Rząd Kanady ma 45. dni, by odpowiedzieć na petycję w sprawie ambasadora USA

Teraz petycję przedstawi w kanadyjskiej Izbie Gmin była liderka partii Zielonych Elizabeth May (prezentowanie dokumentu nie oznacza, że dany polityk popiera wniosek). Regulamin kanadyjskiego parlamentu stanowi, że rząd musi odpowiedzieć na petycję w ciągu 45 dni, a odpowiedź zostanie włączona do dokumentów z obrad parlamentu.

Poprzednia petycja dotycząca USA, która wzbudziła duże zainteresowanie Kanadyjczyków, to petycja e-5353 z lutego 2025 r., dotycząca odebrania kanadyjskiego obywatelstwa Elonowi Muskowi. Pod petycją zebrano prawie 377 tys. podpisów. Także ta petycja zwracała uwagę na zaangażowanie obywatela USA w działania przeciw interesom Kanady i zarzucała mu, że „używał swojego bogactwa i siły, by wpływać na nasze wybory”, oraz że „stał się członkiem obcego rządu, który próbuje zniszczyć kanadyjską suwerenność”.