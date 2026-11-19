Rząd Marka Carneya będzie musiał odpowiedzieć na petycję, którą podpisało blisko 300 tys. osób
Petycja uzasadnia uznanie Hoekstry za persona non grata tym, iż amerykański ambasador wiele razy wypowiadał się publicznie w sposób, który godził w relacje między Kanadą a USA.
W tym kontekście przypomniano m.in., że dyplomata uznał wybory federalne w Kanadzie w 2025 r. za „antyamerykańskie” oraz oskarżał Kanadę o mieszanie się do wewnętrznej polityki amerykańskiej, choć jednocześnie sam próbował wpływać na politykę kanadyjską. W petycji zwrócono też uwagę, że amerykański ambasador przedstawiał groźby administracji Donalda Trumpa dotyczące potencjalnej aneksji Kanady i uczynienie jej 51. stanem jako normalne działania USA.
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Petycja zwraca też uwagę, że Hoekstra jest powiązany z autorami aplikacji używanej przez separatystów w przegranym w październiku referendum w Albercie, choć on sam twierdzi, że nie wie nic ani o aplikacji, ani o spotkaniach separatystów w amerykańskim Departamencie Stanu. „Skłania to do poważnych pytań o amerykańską ingerencję w jedność Kanady” – napisano w petycji, apelując by odpowiednia komisja parlamentarna przyjrzała się amerykańskiej ingerencji dyplomatycznej w wewnętrzne sprawy Kanady.
Agencja The Canadian Press podała, że większość osób, które podpisały petycję e-7531, pochodzi z dwóch prowincji – Kolumbii Brytyjskiej i Ontario.
Teraz petycję przedstawi w kanadyjskiej Izbie Gmin była liderka partii Zielonych Elizabeth May (prezentowanie dokumentu nie oznacza, że dany polityk popiera wniosek). Regulamin kanadyjskiego parlamentu stanowi, że rząd musi odpowiedzieć na petycję w ciągu 45 dni, a odpowiedź zostanie włączona do dokumentów z obrad parlamentu.
Poprzednia petycja dotycząca USA, która wzbudziła duże zainteresowanie Kanadyjczyków, to petycja e-5353 z lutego 2025 r., dotycząca odebrania kanadyjskiego obywatelstwa Elonowi Muskowi. Pod petycją zebrano prawie 377 tys. podpisów. Także ta petycja zwracała uwagę na zaangażowanie obywatela USA w działania przeciw interesom Kanady i zarzucała mu, że „używał swojego bogactwa i siły, by wpływać na nasze wybory”, oraz że „stał się członkiem obcego rządu, który próbuje zniszczyć kanadyjską suwerenność”.
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