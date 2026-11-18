Dmitriew wyjaśnił, że specjalny wysłannik Trumpa Witkoff oraz zięć amerykańskiego prezydenta Kushner mieli pierwotnie wziąć udział w spotkaniu między przywódcami Rosji, USA i Chin, ale ostatecznie nie przyjechali do Shenzhen, ponieważ uczestniczą w rozmowach z Europejczykami. Witkoff i Kushner są od początku zaangażowani w negocjacje mające doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

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Według Dmitriewa „cała uwaga jest z pewnością skupiona” na spotkaniu Trumpa, Xi i Putina,

Kirił Dmitriew: Steven Witkoff i Jared Kushner wyjaśniają Europejczykom, jak będzie wyglądać struktura bezpieczeństwa w Europie

– Ale prace są prowadzone również poza spotkaniem, ponieważ, na przykład, Steven Witkoff i Jared Kushner mieli wchodzić w skład amerykańskiej delegacji, ale obecnie pracują z europejskimi partnerami, wyjaśniając im możliwą strukturę europejskiego bezpieczeństwa. Dlatego nie będzie ich tu jutro, ale będą spotykać się z przedstawicielami wielu europejskich państw i omawiać podejście do europejskiego bezpieczeństwa, które jest ważne – stwierdził.

W ostatnim czasie doszło do poszerzenia przedmiotu negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą, prowadzonych przy udziale USA o kwestię przyszłej architektury bezpieczeństwa w Europie. Ukraina i Europa sygnalizują, że kwestie te mogą być rozstrzygane dopiero po zakończeniu wojny, Rosjanie chcieliby połączyć te dwie kwestie.

Przed wybuchem wojny z Ukrainą Rosja pod koniec 2021 roku przedstawiła propozycję dotyczącą nowego ładu bezpieczeństwa w Europie, która obejmowała m.in. wycofanie wojsk i infrastruktury NATO z państw, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 roku (a więc również z Polski). W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że Rosja w czasie negocjacji w Abu Zabi miała zażądać opuszczenia NATO przez Finlandię (została członkiem Sojuszu w 2023 roku) oraz domagała się zakazu umieszczania infrastruktury NATO w państwach bałtyckich.

Przywódcy USA, Chin i Rosji Foto: PAP

Specjalny wysłannik Władimira Putina: USA promują w Europie wizję powojennego bezpieczeństwa europejskiego

Dmitriew twierdził, że spotkanie w Shenzhen i nadchodzące spotkania w Europie są ze sobą powiązane, ponieważ „teraz, w Europie, kontury europejskiego bezpieczeństwa będą omawiane, a to z pewnością ważne dla Europy”.

– To coś, co prezydent Władimir Putin i Rosja sygnalizowały jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu (w rzeczywistości wojny najeźdźczej – red.) na Ukrainie, gdy określone kwestie dotyczące europejskiego bezpieczeństwa były wyrażane – przypomniał Dmitriew, dodając, że jest ważne, iż USA obecnie promują wśród Europejczyków wizję powojennego bezpieczeństwa europejskiego.

Z dotychczasowych doniesień wynikało, że temat wojny Rosji z Ukrainą nie będzie poruszany na spotkaniu w Shenzhen.