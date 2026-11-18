Grupa miała działać w całym kraju – dokonywać brutalnych napadów i okradać swoje ofiary. 49-letniego Roberta J., 42-letniego Radosława R. oraz 58-letniego Piotra S. zatrzymali 28 października policjanci z wydziału do walki z aktami terroru i zabójstw KSP. Mężczyźni zarzuty usłyszeli w mazowieckim wydziale departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji PK.
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla tych trzech mężczyzn.
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„Podając się za funkcjonariuszy, pod pretekstem wykonywania czynności służbowych dostawali się do mieszkań i domów pokrzywdzonych. Aby wzbudzić zaufanie, posługiwali się elementami umundurowania oraz przedmiotami charakterystycznymi dla policyjnego wyposażenia” – podała KSP w komunikacie.
„Wykorzystując zaskoczenie i podszywając się pod policjantów, obezwładniali swoje ofiary, a następnie okradali ich z pieniędzy, biżuterii i innych cennych przedmiotów. Osoby te były zastraszane, krępowane oraz wywożone do lasu. Sprawcy stosowali przemoc i groźby, posługując się przy tym przedmiotem przypominającym broń palną” – wyjaśniła KSP.
Policjanci znaleźli też magazyn z przedmiotami wykorzystywanymi do popełnienia przestępstw – kilka kompletów elementów umundurowania i wyposażenia policyjnego, m.in. kamizelki taktyczne i kuloodporne, kilkanaście tablic rejestracyjnych, atrapy broni, egzemplarz krótkiej broni palnej. Zabezpieczono też samochód wykorzystywany przez podejrzanych jako nieoznakowany pojazd policyjny – wynika z informacji KSP i PK.
Grupa miała dokonać siedmiu rozbojów na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego od 3 marca do 15 września 2026 r. – podała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego PK. Kradli głównie pieniądze w różnych walutach, złotą biżuterię, sztabki złota czy wartościowe zegarki.
Prokurator podała, że podczas zatrzymań i przeszukań znaleziono ok. 100 tys. zł w gotówce, kilkanaście telefonów komórkowych i kart SIM, urządzenia służące do zagłuszania sygnału GPS, a także kopie druków procesowych wykorzystywanych przez policję.
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Calów-Jaszewska podała, że postępowanie pierwotnie prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku i dotyczyło rozboju 20 maja w Karczewie – grożąc użyciem broni, zabrali 5,7 kg złotej biżuterii o wartości ponad 2 mln zł i 41 tys. zł gotówki i wywieźli nad Wisłę 20 km od miejsca napadu. Mieli podawać się za funkcjonariuszy policji, posługiwać się podrobionymi legitymacjami. Mieli też być zamaskowani i ubrani w rzeczy przypominające umundurowanie policyjne oraz używać przedmiotów imitujących broń palną.
Taki model przestępstwa stosowali też w innych miejscach kraju – wyjaśniła. Mieli napaść 28 lipca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i zrabować łącznie prawie 4,5 mln zł – 2,1 mln zł gotówki, po 100 tys. euro i dolarów amerykańskich, 15 sztabek złota po 100 gr o łącznej wartości 825 tys. zł, a także 4 zegarki o łącznej wartości 650 tys. zł i biżuterię o wartości 80 tys. zł.
W innym rozboju 15 września w woj. mazowieckim mieli ukraść w sumie prawie 4,8 mln zł – cztery samochody dostawcze wraz z przewożonym towarem i 600 tys. zł – podała prokurator.
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KSP zaznaczyła, że sprawcy mieli za każdym razem działać bezwzględnie i brutalnie, nie wahając się stosować przemocy nawet wobec starszych osób. Jedna z napadniętych mieszkanek Warszawy „została przewrócona, skrępowana, a potem napastnicy przez wiele godzin używali wobec niej wulgaryzmów, grożąc oblaniem twarzy żrącą substancją” – podała policja.
Według prokuratury i policji sprawa rozwija się, możliwe są kolejne zatrzymania.
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