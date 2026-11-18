Grupa miała działać w całym kraju – dokonywać brutalnych napadów i okradać swoje ofiary. 49-letniego Roberta J., 42-letniego Radosława R. oraz 58-letniego Piotra S. zatrzymali 28 października policjanci z wydziału do walki z aktami terroru i zabójstw KSP. Mężczyźni zarzuty usłyszeli w mazowieckim wydziale departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji PK.

Reklama Reklama

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla tych trzech mężczyzn.

Czytaj więcej Przestępczość Mieli arsenał jak na wojnę. Policja rozbiła polsko-białoruski gang Służby rozbiły międzynarodową grupę, która napadała na tiry z papierosami. W tej sprawie w Wieliszewie ewakuowano mieszkańców, bo w jednym z mieszk...

Udawali policjantów, krępowali ofiary i wywozili je do lasu

„Podając się za funkcjonariuszy, pod pretekstem wykonywania czynności służbowych dostawali się do mieszkań i domów pokrzywdzonych. Aby wzbudzić zaufanie, posługiwali się elementami umundurowania oraz przedmiotami charakterystycznymi dla policyjnego wyposażenia” – podała KSP w komunikacie.

„Wykorzystując zaskoczenie i podszywając się pod policjantów, obezwładniali swoje ofiary, a następnie okradali ich z pieniędzy, biżuterii i innych cennych przedmiotów. Osoby te były zastraszane, krępowane oraz wywożone do lasu. Sprawcy stosowali przemoc i groźby, posługując się przy tym przedmiotem przypominającym broń palną” – wyjaśniła KSP.

Policjanci znaleźli też magazyn z przedmiotami wykorzystywanymi do popełnienia przestępstw – kilka kompletów elementów umundurowania i wyposażenia policyjnego, m.in. kamizelki taktyczne i kuloodporne, kilkanaście tablic rejestracyjnych, atrapy broni, egzemplarz krótkiej broni palnej. Zabezpieczono też samochód wykorzystywany przez podejrzanych jako nieoznakowany pojazd policyjny – wynika z informacji KSP i PK.

Siedem brutalnych rozbojów. Łupem sprawców padły złoto, pieniądze i luksusowe zegarki

Grupa miała dokonać siedmiu rozbojów na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego od 3 marca do 15 września 2026 r. – podała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego PK. Kradli głównie pieniądze w różnych walutach, złotą biżuterię, sztabki złota czy wartościowe zegarki.

Prokurator podała, że podczas zatrzymań i przeszukań znaleziono ok. 100 tys. zł w gotówce, kilkanaście telefonów komórkowych i kart SIM, urządzenia służące do zagłuszania sygnału GPS, a także kopie druków procesowych wykorzystywanych przez policję.

Czytaj więcej Przestępczość CBŚP rozbiło grupę produkującą tony narkotyków. 13 osób aresztowanych Działająca na terenie kilku województw zorganizowana grupa przestępcza mogła wyprodukować trzy tony klofedronu. Policja zatrzymała pięć osób oraz z...

Napad w Karczewie. Zrabowali ponad 5 kilogramów złotej biżuterii

Calów-Jaszewska podała, że postępowanie pierwotnie prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku i dotyczyło rozboju 20 maja w Karczewie – grożąc użyciem broni, zabrali 5,7 kg złotej biżuterii o wartości ponad 2 mln zł i 41 tys. zł gotówki i wywieźli nad Wisłę 20 km od miejsca napadu. Mieli podawać się za funkcjonariuszy policji, posługiwać się podrobionymi legitymacjami. Mieli też być zamaskowani i ubrani w rzeczy przypominające umundurowanie policyjne oraz używać przedmiotów imitujących broń palną.

Taki model przestępstwa stosowali też w innych miejscach kraju – wyjaśniła. Mieli napaść 28 lipca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i zrabować łącznie prawie 4,5 mln zł – 2,1 mln zł gotówki, po 100 tys. euro i dolarów amerykańskich, 15 sztabek złota po 100 gr o łącznej wartości 825 tys. zł, a także 4 zegarki o łącznej wartości 650 tys. zł i biżuterię o wartości 80 tys. zł.

W innym rozboju 15 września w woj. mazowieckim mieli ukraść w sumie prawie 4,8 mln zł – cztery samochody dostawcze wraz z przewożonym towarem i 600 tys. zł – podała prokurator.

Grozili starszej kobiecie żrącą substancją. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań

KSP zaznaczyła, że sprawcy mieli za każdym razem działać bezwzględnie i brutalnie, nie wahając się stosować przemocy nawet wobec starszych osób. Jedna z napadniętych mieszkanek Warszawy „została przewrócona, skrępowana, a potem napastnicy przez wiele godzin używali wobec niej wulgaryzmów, grożąc oblaniem twarzy żrącą substancją” – podała policja.

Według prokuratury i policji sprawa rozwija się, możliwe są kolejne zatrzymania.