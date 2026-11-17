Ze względu na charakter sprawy i wnioski stron postępowania Sąd Okręgowy w Poznaniu wyłączył we wtorek jawność ponownego procesu apelacyjnego Piotra P.

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Do przestępstw objętych aktem oskarżenia miało dochodzić w latach 2021-2023 w Jastrowiu (pow. złotowski, woj. wielkopolskie). Pokrzywdzonych w tej sprawie jest 14 dziewczynek. Zarówno ta liczba, jak i skala zarzutów oraz fakt, że czynów dopuściła się osoba publiczna, spowodowały, że proces budzi ogromne emocje.

Zapraszał dzieci do swojego domu i tam je „badał”

Piotr P. był szefem złotowskich powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej i trzykrotnie bez powodzenia ubiegał się o fotel burmistrza Jastrowia. Działał też w lokalnej organizacji sportowej i zarządzał stowarzyszeniem społecznym.

Skandal pedofilski z jego udziałem wyszedł na jaw po zgłoszeniu od matki jednej z pokrzywdzonych dziewczynek. Mężczyznę zatrzymano pod koniec 2023 r. Odpowiadał za doprowadzenie do poddania się innym czynnościom seksualnym małoletnich dziewczynek poniżej 15. roku życia oraz utrwalanie ich nagich wizerunków. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Piotr P. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Po zatrzymaniu Piotr P. został zawieszony, a następnie wykluczony z PO.

Początkowo sprawa dotyczyła wykorzystania seksualnego czterech dziewczynek i sfotografowania pięciu małoletnich. W toku śledztwa okazało się, że pokrzywdzonych jest więcej. Lokalny portal asta24.pl informował, że według ustaleń prokuratury Piotr P. miał zapraszać do swojego domu pokrzywdzone, a następnie pod pretekstem badań nad ich wadami postawy kazać im się rozbierać. Mężczyzna miał je także fotografować, a rodzicom dzieci tłumaczyć, że zdjęcia są konieczne do prowadzonej dokumentacji lekarskiej.

Sąd Najwyższy nakazał powtórzyć proces apelacyjny

W marcu 2025 r. Sąd Rejonowy w Złotowie uznał Piotra P. za winnego doprowadzania małoletnich do innych czynności seksualnych oraz utrwalania ich nagiego wizerunku i skazał nieprawomocnie mężczyznę na 11 lat pozbawienia wolności.

Wobec oskarżonego sąd orzekł też dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i prowadzenia działalności związanych z wychowaniem, edukacją, opieką oraz leczeniem małoletnich. Piotr P. został też objęty 10-letnim zakazem zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonymi. Miał także zapłacić pokrzywdzonym zadośćuczynienia w wysokości od 5 do 10 tys. zł.

W styczniu 2026 r. poznański sąd okręgowy uchylił w całości wyrok Sądu Rejonowego w Złotowie i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji. Na tę decyzję do Sądu Najwyższego skargę złożyła prokuratura. Orzeczenie Sądu Okręgowego miało wynikać z dopatrzenia się naruszenia prawa oskarżonego do obrony. Po rozpatrzeniu skargi Sąd Najwyższy nakazał ponowne przeprowadzenie procesu apelacyjnego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.