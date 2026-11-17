Prokuratura zarzuca europosłowi pozbawienie wolności lekarki, naruszenie jej nietykalności cielesnej oraz znieważenie jej. Akt oskarżenia obejmuje również zarzut zniesławienia, a także inne sprawy niezwiązane bezpośrednio z wydarzeniami w Oleśnicy. Chodzi o zniszczenie mienia w Opolu oraz nawoływanie w internecie, 14 grudnia 2023 roku, do nienawiści na tle różnic wyznaniowych i do popełnienia przestępstwa polegającego na przeszkadzaniu aktom religijnym.

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Pozostałymi oskarżonymi są Krzysztof T., Remigiusz O., Krzysztof F., Renata S., Michał K. i Marta C. Prokuratura zarzuca im udział w pozbawieniu lekarki wolności na terenie oleśnickiego szpitala. Marta C. odpowie ponadto za znieważenie, zniesławienie i naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzonej.

Jak podaje prokuratura, zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Co wydarzyło się w szpitalu w Oleśnicy?

Sprawa dotyczy wydarzeń z kwietnia 2025 r., kiedy Grzegorz Braun wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Wcześniej w tym szpitalu lekarka Gizela Jagielska przeprowadziła aborcję w dziewiątym miesiącu ciąży. Chodziło o przypadek płodu, u którego badania prenatalne wykazały ciężką wadę – wrodzoną łamliwość kości. Jagielska tłumaczyła, że zabieg był zgodny z prawem i został przeprowadzony na podstawie tzw. przesłanki psychiatrycznej.

16 kwietnia do oleśnickiego szpitala przyjechał Grzegorz Braun, któremu towarzyszyła grupa kilkudziesięciu osób. Przed placówką odbyła się pikieta środowisk pro-life i narodowych. Europoseł zapowiadał przeprowadzenie obywatelskiego zatrzymania lekarki.

Według relacji Gizeli Jagielskiej Braun wtargnął do pomieszczeń administracyjnych, zagrodził jej drogę i uniemożliwił opuszczenie jednego z pomieszczeń. Lekarka twierdziła, że została w ten sposób pozbawiona wolności.