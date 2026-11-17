Podczas wtorkowej rozmowy w Radiu Zet były prezydent Andrzej Duda odniósł się do swoich relacji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Skomentował również decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.

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– Mam nadzieję, że będziemy dobrze żyli z naszymi sąsiadami z Ukrainy. Jest jednak jeden warunek: muszą uszanować naszą wrażliwość i nasze oczekiwania dotyczące kwestii historycznych. Nie mogą gloryfikować morderców – powiedział Duda. Jak zaznaczył, wielokrotnie rozmawiał na ten temat z Wołodymyrem Zełenskim.

Andrzej Duda o Orderze Orła Białego dla Zełenskiego. „Nie żałuję tej decyzji”

Były prezydent wyjaśnił także powody, dla których zdecydował się przyznać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Podkreślił, że docenił wówczas jego postawę wobec rosyjskiej agresji.

– Za jego bohaterstwo w obronie Ukrainy, postawę w 2022 roku, kiedy bronił Ukrainy i Kijowa, kiedy był gotów oddać życie za swoją ojczyznę, bardzo go szanuję. Za to mu wtedy przyznałem order. W tamtych warunkach nie żałuję tej decyzji – zaznaczył.

Pytany o odebranie odznaczenia, Duda stwierdził, że Karol Nawrocki podejmował decyzję w odmiennych okolicznościach.

– Zełenski zachowywał się wtedy inaczej i mówił inne rzeczy niż te, które dziś mówi i robi w przestrzeni publicznej. To jest po prostu polityka. Tam jest to efekt pewnej gry politycznej, która toczy się dziś na Ukrainie – ocenił były prezydent.

Duda przypomniał również, że poprzedni prezydenci Ukrainy, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, pod koniec swoich kadencji zwracali się w stronę środowisk nacjonalistycznych i radykalnych, szukając w nich politycznego wsparcia.

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Czy Zełenski jest dzisiaj przyjacielem Polski?

Były prezydent został także zapytany, czy Wołodymyr Zełenski jest obecnie przyjacielem Polski. W odpowiedzi zwrócił uwagę na decyzje ukraińskiego przywódcy, które – jego zdaniem – świadczą o braku zrozumienia dla polskiej wrażliwości.

– Decyzje, które podjął, nie świadczą o zrozumieniu dla polskiej wrażliwości i dla polskich spraw. Trzeba przyjacielowi zwrócić uwagę w tej sytuacji: słuchaj, stary, to nie jest tak, nie możesz tak robić – powiedział Andrzej Duda.