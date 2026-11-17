17 listopada odbywa się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, obrady mają dotyczyć wniosków o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego
Z uwagą przeczytałem tekst sędziego Macieja Ferka („Jak demokraci Trybunał Konstytucyjny od(do)bili”, „Rzeczpospolita” z 12 listopada 2026 r.), którego znam od lat z krakowskich sal sądowych i którego praworządnościową postawę bardzo cenię. Zgadzam się z jego punktem wyjścia, którym są prawnicze pryncypia: organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a praworządności nie przywraca się metodami niepraworządnymi. Właśnie dlatego warto o jego diagnozie podyskutować.
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