Jak informuje Malta Festival, który gościł performans Tildy Swinton związany z filmami Pasoliniego, aktorka po raz pierwszy odwiedzi Warszawę z programem towarzyszącym wystawie „Tilda Swinton – Ongoing”, prezentowanej do 17 stycznia w Instytucie Przemysłów Kreatywnych.

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Tillda Swinton i warszawskim performans

Pierwszym punktem wizyty będzie „Bliss #2”, performans poświęcony pamięci Dereka Jarmana, który Swinton zaprezentuje 27 i 28 listopada wraz z muzykami Simonem Fisherem Turnerem i Wacławem Zimplem.

Organizator podkreśla, że będzie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć artystkę na żywo na scenie. Ten performans to powrót do „Bliss”, z którego wyrósł ostatni film Jarmana „Blue” (1993). Błękitowi obrazu towarzyszyła tam opowieść o miłości, stracie i życiu z AIDS, współtworzona przez głosy, muzykę i dźwięki.

Na tle błękitu nawiązującego do filmu Dereka Jarmana i twórczości Yves’a Kleina, Swinton będzie czytać teksty reżysera oraz poezję, między innymi Mary Oliver, Charlesa Bukowskiego i Wisławy Szymborskiej.

Muzyka powstanie podczas występu: artyści będą reagować na siebie nawzajem, nadając każdemu wieczorowi inny przebieg. Oba wykonania odbędą się w języku angielskim. Nad całością czuwa James Mackay, producent filmów Dereka Jarmana, opiekun jego archiwum.

Wystawa „Tilda Swinton – Ongoing” poświęcona m.in. relacji aktorki z Derekiem Jarmanem

Relacja aktorki z Jarmanem zajmuje ważne miejsce również na wystawie „Tilda Swinton – Ongoing”.

„Byłeś moim pierwszym partnerem w tańcu zwanym optymizmem. Kiedy pewnego dnia biegliśmy spóźnieni na samolot z Rzymu do domu, powiedziałeś mi, jak ważne jest zostawianie niedokończonych spraw w ukochanym miejscu, żeby mieć powód do powrotu” – pisze Tilda Swinton w osobistym liście do Dereka Jarmana, opublikowanym w książce „Ongoing” towarzyszącej wystawie.

Byłeś moim pierwszym partnerem w tańcu zwanym optymizmem Tilda Swinton o Jarmanie

Na wystawę „Ongoing” składają się filmy, instalacje, fotografie i archiwalia pokazujące wieloletnią pracę z twórcami kina, sztuki i mody.

Warszawską odsłonę organizuje Malta Festival, którego mecenaską jest Dominika Kulczyk. Wystawę można oglądać do 17 stycznia 2027 r. w Instytucie Przemysłów Kreatywnych przy ul. Mińskiej 65.