Śledztwo zostało wszczęte w kierunku „aktu terrorystycznego” w związku z „atakami Ukraińskich sił zbrojnych na Most Krymski”. Podstawą wszczęcia śledztwa jest artykuł 205 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

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Most Krymski zaatakowany. Rosyjski rząd zwołuje posiedzenie specjalnej komisji

Ukraińcy atakowali Most Krymski w nocy z 15 na 16 listopada i 16 na 17 listopada. Za każdym razem celem ataku był jeden z łuków konstrukcyjnych. Po ataku, do którego doszło minionej nocy, jak wynika z publikowanych w sieci zdjęć, jedno z przęseł mostu zawaliło się.

Władze Krymu poinformowały o wstrzymaniu ruchu na Moście Krymskim i zaapelowały, by mieszkańcy nie zbliżali się do przeprawy. Już wczoraj zawieszony był ruch samochodowy na moście.

Rosyjski rząd poinformował, że rządowa komisja zbierze się, by oszacować konsekwencje ataku na Most Krymski. Posiedzeniem będzie kierował wicepremier Marat Chusnulin.

Z komunikatu rosyjskiego rządu wynika, że komisja zajmie się „kwestiami związanymi z odbudową Mostu Krymskiego i organizowaniem szlaków transportowych”.

Most Krymski to powstała w latach 2018–2019 długa na ponad 18 km przeprawa, która łączy okupowany Krym z kontynentalną częścią Rosji. Koszt jego budowy wyniósł 3,6 miliarda dolarów.

Rosja była w nocy celem największego powietrznego ataku od momentu wybuchu wojny

W nocy z 16 na 17 listopada Rosja była celem największego od początku wojny ataku ukraińskich dronów – z komunikatu Ministerstwa Obrony Rosji wynika, że nad Federacją Rosyjską strąconych zostało 1441 dronów co oznacza, że był to największy atak powietrzny na Rosję od początku wojny. Drony były strącane nad obwodami: biełgorodzkim, briańskim, wołgogradzkim, woroneskim, włodzimierskim, kałuskim, kurskim, lipieckim, nowogrodzkim, orłowskim, rostowskim, riazańskim, samarskim, saratowskim, smoleńskim, twerskim, tulskim, uljanowskim, moskiewskim. Baszkortostanem, okupowanym Krymem i nad Krajem Krasnodarskim. Na Krymie w ataku zginąć miały dwie osoby.

Poprzedni największy ukraiński atak powietrzny na Rosję miał miejsce poprzedniej nocy. W nocy z 15 na 16 listopada nad Rosją strącone miały zostać, według informacji przekazywanych przez Ministerstwo Obrony Rosji, 1 336 dronów, o 82 drony więcej niż podczas jeszcze wcześniejszego rekordowego ataku, który miał miejsce 29 października.