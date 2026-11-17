Iran opracowuje plany zamachów na przedstawicieli amerykańskiej administracji, które mogłyby zostać przeprowadzone z użyciem broni chemicznej lub tzw. brudnej bomby, czyli ładunku wybuchowego służącego do rozproszenia materiałów promieniotwórczych. Potencjalnym miejscem ataków miałby być Waszyngton.

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Jak poinformowała CNN, powołując się na siedmiu amerykańskich urzędników, przechwycone przez służby wywiadowcze informacje były bardzo szczegółowe. Obejmowały konkretne lokalizacje oraz osoby, które mogłyby stać się celami zamachów.

Amerykańskie służby analizują irańskie plany ataków

Według rozmówców CNN przygotowania pozostają na etapie planowania. Ich celem ma być zapewnienie Iranowi możliwości przeprowadzenia ataków w przypadku dalszej eskalacji konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi.

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Informacje uznano jednak za na tyle poważne, że amerykańskie służby rozpoczęły przygotowywanie planów reagowania na ewentualne zamachy. Dwóch rozmówców stacji przekazało, że w ciągu ostatniego tygodnia urzędnicy odbyli kilka spotkań poświęconych sposobom przeciwdziałania zagrożeniu.

Według CNN Waszyngton traktuje ustalenia wywiadu jako sygnał gotowości Teheranu do eskalacji konfliktu w obliczu silnej presji militarnej i gospodarczej, która przynosi Iranowi realne straty.

– To, czy faktycznie dysponują odpowiednim personelem, jest kwestią dyskusyjną – powiedziało CNN jedno ze źródeł.

Biały Dom uspokaja. Minister finansów przeniósł się do bazy wojskowej

Rzeczniczka Białego Domu Lauren Bis zapewniła w oświadczeniu przekazanym CNN, że amerykańskie władze monitorują wszystkie potencjalne zagrożenia.

„Monitorujemy wszelkie potencjalne zagrożenia, ale obecnie nie ma żadnych wiarygodnych zagrożeń dla kraju” – oświadczyła.

Doniesienia o możliwych irańskich zamachach na wysokich rangą przedstawicieli administracji Donalda Trumpa pojawiały się już wcześniej.

W ubiegłym tygodniu amerykański minister finansów Scott Bessent potwierdził, że ze względu na informacje o potencjalnym zagrożeniu zdecydował się przenieść do bazy wojskowej.