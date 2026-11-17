Donald Trump
Iran opracowuje plany zamachów na przedstawicieli amerykańskiej administracji, które mogłyby zostać przeprowadzone z użyciem broni chemicznej lub tzw. brudnej bomby, czyli ładunku wybuchowego służącego do rozproszenia materiałów promieniotwórczych. Potencjalnym miejscem ataków miałby być Waszyngton.
Jak poinformowała CNN, powołując się na siedmiu amerykańskich urzędników, przechwycone przez służby wywiadowcze informacje były bardzo szczegółowe. Obejmowały konkretne lokalizacje oraz osoby, które mogłyby stać się celami zamachów.
Według rozmówców CNN przygotowania pozostają na etapie planowania. Ich celem ma być zapewnienie Iranowi możliwości przeprowadzenia ataków w przypadku dalszej eskalacji konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi.
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Informacje uznano jednak za na tyle poważne, że amerykańskie służby rozpoczęły przygotowywanie planów reagowania na ewentualne zamachy. Dwóch rozmówców stacji przekazało, że w ciągu ostatniego tygodnia urzędnicy odbyli kilka spotkań poświęconych sposobom przeciwdziałania zagrożeniu.
Według CNN Waszyngton traktuje ustalenia wywiadu jako sygnał gotowości Teheranu do eskalacji konfliktu w obliczu silnej presji militarnej i gospodarczej, która przynosi Iranowi realne straty.
– To, czy faktycznie dysponują odpowiednim personelem, jest kwestią dyskusyjną – powiedziało CNN jedno ze źródeł.
Rzeczniczka Białego Domu Lauren Bis zapewniła w oświadczeniu przekazanym CNN, że amerykańskie władze monitorują wszystkie potencjalne zagrożenia.
„Monitorujemy wszelkie potencjalne zagrożenia, ale obecnie nie ma żadnych wiarygodnych zagrożeń dla kraju” – oświadczyła.
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Doniesienia o możliwych irańskich zamachach na wysokich rangą przedstawicieli administracji Donalda Trumpa pojawiały się już wcześniej.
W ubiegłym tygodniu amerykański minister finansów Scott Bessent potwierdził, że ze względu na informacje o potencjalnym zagrożeniu zdecydował się przenieść do bazy wojskowej.
Irańska marynarka wojenna poinformowała w poniedziałek, że w ciągu ostatnich 24 godzin cztery tankowce stanęły w ogniu po wpłynięciu na miny morskie na wschód od cieśniny Ormuz.
Organizacja Greenpeace ostrzegła, że wycieki ropy zagrażają bogatemu ekosystemowi regionu. Według irańskiej telewizji państwowej, cytowanej przez agencję Reutera, tankowce wpłynęły z wyłączonymi systemami nawigacyjnymi na obszar, na którym Iran wprowadził ograniczenia żeglugi. Brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa żeglugi UKMTO poinformowała również o ataku na tankowiec ok. siedmiu mil morskich (13 km) na północ od omańskiego miasta Chasab.
Nie jest jasne, czy chodzi o jeden z czterech statków wymienionych przez Iran. Dyrektorka Greenpeace na Bliski Wschód i Afrykę Północną, Ghiwa Nakat ostrzegła w rozmowie z telewizją Al-Dżazira, że wycieki ropy z uszkodzonych tankowców po obu stronach cieśniny zagrażają obszarom chronionym.
Od lutego organizacja przeanalizowała ponad 500 zdjęć satelitarnych dokumentujących zanieczyszczenie w regionie. Jak podkreśliła Nakat, płytkie wody Zatoki Perskiej mają ograniczoną wymianę z otwartym oceanem, przez co zanieczyszczenia utrzymują się tam przez długi czas. Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej od 1 marca do 11 listopada odnotowano 136 ataków na statki w cieśninie Ormuz i innych częściach Bliskiego Wschodu.
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