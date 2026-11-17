Ukraiński operator drona
W nocy z 16 na 17 listopada ukraińskie drony były strącane nad obwodami: biełgorodzkim, briańskim, wołgogradzkim, woroneskim, włodzimierskim, kałuskim, kurskim, lipieckim, nowogrodzkim, orłowskim, rostowskim, riazańskim, samarskim, saratowskim, smoleńskim, twerskim, tulskim, uljanowskim, moskiewskim, Baszkortostanem, okupowanym Krymem i nad Krajem Krasnodarskim.
Poprzedni największy atak powietrzny Ukrainy na Rosję miał miejsce w nocy z 15 na 16 listopada. Wówczas nad nad Rosją strącone miały zostać, według informacji przekazywanych przez Ministerstwo Obrony Rosji, 1 336 dronów, o 82 drony więcej niż podczas poprzedniego rekordowego ataku, który miał miejsce 29 października.
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Minionej nocy Ukraińcy atakowali m.in. Moskwę (tylko na podejściach do rosyjskiej stolicy miało zostać strąconych od poniedziałkowego późnego popołudnia 321 dronów, a w kierunku obwodu moskiewskiego, jak informuje mer Moskwy Siergiej Sobianin, łącznie w stronę obwodu moskiewskiego leciało 800 dronów.
Zaatakowany został ponownie również Most Krymski. Władze okupowanego Krymu informują, że ruch na nim został wstrzymany i apelują, by nie zbliżać się do przeprawy. Most Krymski został zaatakowany również poprzedniej nocy. W najnowszym ataku trafiony bezpośrednio miał zostać jeden z łuków konstrukcyjnych mostu, który został uszkodzony. Siergiej Aksjonow, szef okupacyjnych władz Krymu poinformował, że w nocnym ataku na półwysep zginęły dwie osoby.
Nad ranem Rosjanie poinformowali o ataku na dzielnice przemysłowe w miastach Ufa i Saławat (oba znajdują się w Baszkortostanie). W czasie ataku strąconych miało zostać ponad 50 dronów. Lokalne władze informują, że atak nie doprowadził do „krytycznych uszkodzeń”. Serwis ASTRA podaje, że zaatakowany został kompleks petrochemiczny Gazprom Nieftiechim Saławat w Saławacie. W skład kompleksu wchodzi m.in. rafineria ropy naftowej i zakład gazochemiczny.
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