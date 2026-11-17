W nocy z 16 na 17 listopada ukraińskie drony były strącane nad obwodami: biełgorodzkim, briańskim, wołgogradzkim, woroneskim, włodzimierskim, kałuskim, kurskim, lipieckim, nowogrodzkim, orłowskim, rostowskim, riazańskim, samarskim, saratowskim, smoleńskim, twerskim, tulskim, uljanowskim, moskiewskim, Baszkortostanem, okupowanym Krymem i nad Krajem Krasnodarskim.

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Most Krymski atakowany dwie noce z rzędu. Jeden z jego łuków konstrukcyjnych miał zostać uszkodzony

Poprzedni największy atak powietrzny Ukrainy na Rosję miał miejsce w nocy z 15 na 16 listopada. Wówczas nad nad Rosją strącone miały zostać, według informacji przekazywanych przez Ministerstwo Obrony Rosji, 1 336 dronów, o 82 drony więcej niż podczas poprzedniego rekordowego ataku, który miał miejsce 29 października.

Minionej nocy Ukraińcy atakowali m.in. Moskwę (tylko na podejściach do rosyjskiej stolicy miało zostać strąconych od poniedziałkowego późnego popołudnia 321 dronów, a w kierunku obwodu moskiewskiego, jak informuje mer Moskwy Siergiej Sobianin, łącznie w stronę obwodu moskiewskiego leciało 800 dronów.

Zaatakowany został ponownie również Most Krymski. Władze okupowanego Krymu informują, że ruch na nim został wstrzymany i apelują, by nie zbliżać się do przeprawy. Most Krymski został zaatakowany również poprzedniej nocy. W najnowszym ataku trafiony bezpośrednio miał zostać jeden z łuków konstrukcyjnych mostu, który został uszkodzony. Siergiej Aksjonow, szef okupacyjnych władz Krymu poinformował, że w nocnym ataku na półwysep zginęły dwie osoby.

Ukraińcy zaatakowali kompleks petrochemiczny w Baszkortostanie

Nad ranem Rosjanie poinformowali o ataku na dzielnice przemysłowe w miastach Ufa i Saławat (oba znajdują się w Baszkortostanie). W czasie ataku strąconych miało zostać ponad 50 dronów. Lokalne władze informują, że atak nie doprowadził do „krytycznych uszkodzeń”. Serwis ASTRA podaje, że zaatakowany został kompleks petrochemiczny Gazprom Nieftiechim Saławat w Saławacie. W skład kompleksu wchodzi m.in. rafineria ropy naftowej i zakład gazochemiczny.