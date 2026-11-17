O zawieszeniu ruchu metra pomiędzy stacjami Osokorki i Czerwonyj Hutir informuje Kijowska Miejska Administracja Wojskowa. Z jej komunikatu wynika, że w nocnym ataku Rosji ucierpiała naziemna infrastruktura metra.

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Rosjanie w atakach na Kijów uszkodzili dwa mosty

W nocnym ataku na Kijów uszkodzone zostały również budynki mieszkalne i niemieszkalne w rejonie obołońskim. W rejonie desniańskim pożar miał wybuchnąć na podwórzu piętnastopiętrowego bloku mieszkalnego. W rejonie dniprowskim szczątki strąconego drona doprowadziły do pożaru przestrzeni magazynowej.

W ataku ucierpieć miała również infrastruktura krytyczna Kijowa – w niektórych częściach stolicy Ukrainy są przerwy w dostawach wody i zakłócenia w funkcjonowaniu systemu ogrzewania.

Kijowska Miejska Administracja Wojskowa informuje też o tymczasowym wstrzymaniu ruchu na Moście Północnym i Południowym co również ma być konsekwencją rosyjskich ataków. Już 16 listopada wieczorem pojawiła się informacja, że Rosjanie wzięli na cel kijowskie mosty. Z informacji przekazywanych przez władze Kijowa wynika, że oba mosty zostały uszkodzone.

Kijów i obwód kijowski były w nocy celem ataku Rosji przy użyciu pocisków balistycznych.

Nad ranem zaatakowane zostało także Zaporoże – Michaił Semikin, stojący na czele lokalnej administracji wojskowej poinformował, że celem ataku był obiekt infrastruktury. Spod gruzów zaatakowanego obiektu – jak informuje Semikin – wydobyto 51-letnią kobietę, która została ranna w ataku. Jej stan określony został jako stabilny. Kobietę hospitalizowano.

Rosja atakuje Ukrainę w czasie, gdy Ukraińcy przeprowadzają najintensywniejsze od początku wojny ataki na Rosję

Do ataków powietrznych Rosji na Ukrainę dochodzi w czasie, gdy Ukraina przeprowadza rekordowo intensywne ataki na Rosję. W nocy nad Federacją Rosyjską, jak podało Ministerstwo Obrony Rosji, strąconych zostało 1441 dronów i był to największy atak powietrzny na Rosję od początku wojny z Ukrainą. Poprzedni największy atak powietrzny na Rosję miał miejsce poprzedniej nocy, gdy nad Rosją strącono 1 336 dronów, o 82 drony więcej niż podczas poprzedniego rekordowego ataku, który miał miejsce 29 października.