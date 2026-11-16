W październikowym badaniu CBOS poprosiło respondentów m.in. o opinię, w jaki sposób należy reagować na potencjalne rosyjskie uderzenia, ocenę obecnego poziomu zagrożenia czy pewności zaangażowania sojuszników z NATO w obronę polskich granic oraz o zachowanie badanych w sytuacji zbrojnego ataku ze strony Rosji.

Reklama Reklama

Zestrzeliwać drony, ale bez odwetu. Polacy wskazali najlepszą odpowiedź

CBOS przypomniał w pytaniu, że „premier Donald Tusk mówił niedawno w Sejmie, iż według informacji służb Rosja może planować ataki dronami i rakietami na państwa NATO, w tym Polskę” oraz spytał „jak Polska i sojusznicy z NATO powinni reagować na takie ewentualne ataki”.

Według 62 proc. respondentów najlepszą reakcją na ataki Rosji byłoby zestrzeliwanie wysyłanych przez nią dronów i rakiet nad terytorium Polski, ale bez podejmowania odwetowych działań militarnych. 16 proc. badanych stwierdziło z kolei, że najlepszą odpowiedź stanowiłyby naciski dyplomatyczne i sankcje.

9 proc. ankietowanych uznało, że na uderzenia należałoby odpowiadać militarnie, atakując cele na terytorium Rosji; z kolei 4 proc. uważa, że należałoby nie podejmować żadnych działań. 9 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Czy Rosja zaatakuje NATO? Nastąpił wyraźny zwrot w ocenach

CBOS zapytał też o prawdopodobieństwo ewentualnego zbrojnego ataku Rosji na państwa NATO, „który miałby nastąpić w ciągu najbliższych od 3 do 8 lat”. Na pytanie, „na ile prawdopodobny wydaje się badanym taki atak”, 48 proc. ankietowanych uznało go za nieprawdopodobny, z czego 40 proc. wybrało odpowiedź „raczej nieprawdopodobny”, a 8 proc. – „zupełnie nieprawdopodobny”.

Z kolei 42 proc. respondentów oceniło, że taki atak jest prawdopodobny, z czego 36 proc. – oceniło, że „raczej prawdopodobny”, a 6 proc. – „bardzo prawdopodobny”.

Wyborcy mocno podzieleni. Kto najbardziej obawia się scenariusza eskalacji?

Ocena zagrożenia różni się między elektoratami. Według CBOS „o ile odsetek osób uważających atak Rosji za nieprawdopodobny jest wyjątkowo niski wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (41 proc.), o tyle wśród wyborców Konfederacji Korony Polskiej jest on niemal dwukrotnie wyższy (79 proc.)”. „Również w Konfederacji Wolność i Niepodległość udział takich głosów jest ponadprzeciętnie wysoki (56 proc.). W istocie elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości najbliżej jest w tej kwestii do elektoratu rządzącej Koalicji Obywatelskiej (gdzie udział takich ocen wynosi 49 proc.)” – wskazała sondażownia.

CBOS zwróciło uwagę, że po raz pierwszy od 2024 r. przeważają odpowiedzi ankietowanych, którzy uważają atak Rosji na państwa NATO za raczej nieprawdopodobny.

Co zrobimy w razie wojny? Oto deklaracje Polaków

Respondenci byli też pytani, co zrobiliby w razie zbrojnego ataku Rosji na Polskę. Najwięcej ankietowanych – 33 proc. – odpowiedziało, że wspierałoby obronę kraju bez udziału w walkach; nieco mniej – 28 proc. badanych – starałoby się żyć jak dotychczas. Wyjazd za granicę zadeklarowało 13 proc. badanych, a w bezpieczne miejsce w Polsce – 6 proc. Udział w zbrojnej obronie kraju zadeklarowało 12 proc. badanych.

Z sondażu wynika ponadto, że zagrożenie dla niepodległości Polski dostrzega obecnie 54 proc. badanych, wobec 63 proc. we wrześniu 2025 r., kiedy – jak przypomniała sondażownia – nad terytorium Polski wleciały rosyjskie drony. Według 34 proc. nie istnieje obecnie zagrożenie dla niepodległości, a 13 proc. nie ma opinii.

Jeśli chodzi o podział na elektoraty, zagrożenie to dostrzega 70 proc. wyborców PiS, 62 proc. wyborców KKP, 52 proc. wyborców Konfederacji i 48 proc. wyborców KO.

Z kolei na pytanie, czy w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic, czy też nie, twierdząco odpowiedziało 61 proc. ankietowanych, przecząco – 29 proc., a 10 proc. nie ma zdania.