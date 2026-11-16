Jak pokazuje opublikowany w poniedziałek sondaż instytutu Ipsos dla tygodnika „Der Spiegel”, 62 proc. mieszkańców Niemiec postrzega Rosję jako zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego kraju. Przeciwnego zdania jest 24 proc. respondentów. Połowa opowiada się za zaostrzeniem polityki wobec Moskwy, w tym wprowadzeniem kolejnych sankcji.

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Stosunek do Moskwy wyraźnie zależy od politycznych preferencji ankietowanych. Wśród wyborców CDU/CSU, SPD i Zielonych ponad 80 proc. badanych dostrzega niebezpieczeństwo ze strony Rosji. W elektoracie Lewicy odsetek ten wynosi 54 proc. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku zwolenników prawicowo-populistycznej AfD, gdzie Rosję za zagrożenie uważa 26 proc. badanych, oraz radykalnie lewicowego BSW – 25 proc.

Mniejsze różnice występują między mieszkańcami zachodnich i wschodnich Niemiec. Na zachodzie kraju obawy związane z Rosją wyraża 65 proc. respondentów, natomiast w nowych krajach związkowych na wschodzie – 53 proc.

Niemcy podzieleni w sprawie rosyjskiej ropy i gazu

Badanie Ipsos pokazuje, że niemieckie społeczeństwo nie ma jednoznacznego stanowiska w kwestii ewentualnego wznowienia dostaw rosyjskiej ropy i gazu. Przeciwko powrotowi do importu opowiada się 44 proc. ankietowanych, podczas gdy 42 proc. popiera takie rozwiązanie.



Za przywróceniem dostaw z Rosji są przede wszystkim wyborcy AfD i BSW. W pierwszym z tych elektoratów postulat ten zdecydowanie popiera 66 proc. respondentów, a w drugim – połowa badanych.

Jak przypomina „Der Spiegel”, oba ugrupowania zabiegają o zmianę niemieckiej polityki wobec Moskwy. W październiku w parlamencie Saksonii-Anhaltu przyjęto z ich inicjatywy uchwałę wzywającą do natychmiastowego zniesienia sankcji nałożonych na Rosję oraz odbudowy normalnych relacji gospodarczych z tym krajem.

Prawie połowa Niemców obawia się wojny z Rosją

Za bardziej zdecydowanymi działaniami Niemiec i Unii Europejskiej wobec Moskwy, między innymi w postaci kolejnych sankcji, opowiada się 51 proc. uczestników badania. Przeciwną opinię wyraża 31 proc. respondentów.

Blisko trzy czwarte ankietowanych przypisuje Rosji odpowiedzialność za rozpoczęcie wojny przeciwko Ukrainie. Jednocześnie 43 proc. badanych obawia się, że do 2030 r. może dojść do konfliktu zbrojnego między Rosją a Niemcami.

Takie obawy częściej deklarują kobiety (50 proc.) niż mężczyźni (37 proc.). Widoczne są również różnice pokoleniowe. Największy niepokój towarzyszy najmłodszym ankietowanym, w wieku od 18 do 29 lat – w tej grupie konfliktu z Rosją obawia się 54 proc. badanych. Wśród osób między 60. a 75. rokiem życia odsetek ten wynosi 35 proc.

Schroeder powinien opuścić SPD?

Sondaż pokazał również zdanie Niemców o byłym kanclerzu Gerhardzie Schroederze. Jego wykluczenie z SPD popiera 47 proc. obywateli, a przeciwko takiemu rozwiązaniu jest 31 proc.

Schroeder, który od lat utrzymuje bliskie relacje z Władimirem Putinem, niedawno objął stanowisko w radzie nadzorczej rosyjskiej sieci supermarketów Globus. Co ciekawe, za usunięciem byłego kanclerza z partii opowiada się również większość wyborców SPD. W tej grupie poparcie dla takiego kroku wynosi 54 proc.

Badanie instytutu Ipsos przeprowadzono na zlecenie tygodnika „Der Spiegel” w dniach 5–8 listopada. Wzięło w nim udział 2019 osób. Błąd statystyczny wynosi 2,2 punktu procentowego.