Sąd w Bahrajnie skazał 64 osoby na kary dożywotniego pozbawienia wolności za działalność terrorystyczną w organizacji, która miała być związana z Gwardią Rewolucyjną Iranu – poinformowała w poniedziałek agencja AFP.

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Dożywocie dla 64 osób w Bahrajnie. Sojusznik USA karze za terroryzm na rzecz Iranu

Według informacji przekazanych przez Bahrajński Instytut Praw i Demokracji (BIRD), organizację zajmującą się ochroną praw człowieka, na której informacje powołała się AFP, pięć kolejnych osób otrzymało wyroki 15 lat więzienia.

Od lutego 2026 roku., gdy rozpoczęła się wojna USA i Izraela z Iranem, władze Bahrajnu pozbawiły obywatelstwa kilkadziesiąt osób i oskarżyły setki innych o działalność terrorystyczną, szpiegostwo i powiązania z irańską Gwardią Rewolucyjną (Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej). Jak zwróciła uwagę AFP, większość oskarżonych to szyici, podczas gdy władze w Bahrajnie sprawują sunnici. Rząd zaprzeczył, jakoby dochodziło do represji wobec obywateli kraju ze względu na przynależność religijną.

Bahrajn atakowany przez Iran. Jest sojusznikiem USA

Terytorium Bahrajnu było wielokrotnie ostrzeliwane przez Iran za pomocą pocisków rakietowych i dronów w ramach działań odwetowych, wymierzonych w kraje regionu, które są sojusznikami USA.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej informował w lipcu 2026 roku, że zaatakował cele w Bahrajnie i Kuwejcie, w tym bazę lotniczą Al-Sachir i port Bin Salman w Bahrajnie. Urząd Lotnictwa Cywilnego Bahrajnu przekazał wówczas, że Iran ostrzelał dronami jego systemy nawigacyjne. Ruch lotniczy w państwie nie został jednak zakłócony.

„W wyniku wrogiego aktu agresji Iranu na Królestwo Bahrajnu, cywilne systemy nawigacji lotniczej, obsługujące Bahrajński Region Informacji Lotniczej, zostały zaatakowane przez wrogie drony. Operacje nawigacji lotniczej pozostały jednak niezakłócone” – brzmiało oświadczenie urzędu. Instytucja zapewniła, że „loty i ruch lotniczy” odbywają się normalnie.

Siły Zbrojne USA wznowiły naloty na Iran 7 lipca, po atakach Teheranu na statki w cieśninie Ormuz. Wzajemne ostrzały zagrażają kruchemu porozumieniu pokojowemu, które podpisano 17 czerwca. Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało, że amerykańskie siły zakończyły dziewiątą z kolei noc ataków na Iran.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran.