Osobowość HR 2026

Filip Sobel CEO & Founder Staffly

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Od lat rozwija rozwiązania technologiczne wspierające nowoczesne procesy rekrutacyjne i ocenę kompetencji kandydatów. Jako twórca i lider firmy HR-tech stworzył autorską metodologię łączącą psychometrię, ocenę kompetencji oraz technologię AI, pomagając organizacjom podejmować bardziej obiektywne i trafne decyzje rekrutacyjne. Konsekwentnie promuje podejście oparte na danych, ograniczając wpływ subiektywnych ocen i pierwszego wrażenia na proces selekcji. Jego działalność przyczynia się do zmiany sposobu myślenia o rekrutacji, przesuwając akcent z intuicji na kompetencje, potencjał i mierzalne kryteria oceny kandydatów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości oraz doświadczenia kandydata.

Filip Sobiel CEO & Founder Stafly Foto: materiały prasowe

Dyrektor HR 2026

Marta Borkowska Head of People & Culture, STS SA

Odpowiada za strategiczny rozwój funkcji HR i budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej w jednej z największych firm branży gamingowej w Polsce. Przeprowadziła kompleksową transformację obszaru People & Culture, tworząc spójną architekturę HR obejmującą technologie, transparentne procesy, rozwój liderów oraz działania wellbeingowe. Pod jej kierownictwem wdrożono rozwiązania porządkujące ścieżki kariery, systemy ocen i wynagrodzeń, a także programy rozwojowe dla wszystkich menedżerów. Jej działania wzmocniły strategiczną rolę HR, skutecznie łącząc cele biznesowe z rozwojem ludzi i budowaniem zaangażowanej organizacji.

Foto: mat. pras.

Aneta Szczesna-Kowalska Wiceprezes Zarządu ds. HR, Grupa UNIMOT SA

Konsekwentnie buduje kulturę organizacyjną opartą na różnorodności, rozwoju talentów i równych szansach. Związana z inicjatywą „Klub Kobiet. Kobieta z Energią”, wspiera rozwój zawodowy kobiet w branży paliwowo-energetycznej poprzez mentoring, networking i wzmacnianie kompetencji przywódczych. Dzięki jej zaangażowaniu wsparcie kobiet nie pozostaje deklaracją, lecz przekłada się na rozwój talentów, budowę kompetencji liderskich oraz mierzalne efekty organizacyjne. Jej działania pokazują, jak skutecznie łączyć cele biznesowe z tworzeniem nowoczesnego, inkluzywnego środowiska pracy oraz realnych ścieżek rozwoju zawodowego.

Foto: mat. pras.

Krzysztof Zawistowski Dyrektor HR, Inter Cars SA

Odpowiada za transformację funkcji personalnej w Grupie Inter Cars, przekształcając HR z obszaru wsparcia operacyjnego w strategicznego partnera biznesu. Pod jego kierownictwem rozwijane są obszary strategii HR, people analytics, zarządzania talentami, rozwoju przywództwa oraz wzmacniania roli HR Business Partnerów w międzynarodowej organizacji. Łączy wykorzystanie danych i technologii z budowaniem kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i wysokiej jakości doświadczeń pracowników. Jego działania konsekwentnie wzmacniają strategiczną rolę HR, wspierając rozwój ludzi oraz tworzenie wspólnych standardów zarządzania kapitałem ludzkim w całej Grupie.

Pracodawca „Rzeczpospolitej” 2026

Adamed Pharma SA

Buduje kulturę organizacyjną, w której bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan pracowników stanowią integralną część strategii firmy. Poprzez program „Be brave. Be safe. Be healthy.” łączy działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, edukacji, bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego oraz przygotowania do sytuacji kryzysowych. Kompleksowe podejście, zaangażowanie kadry zarządzającej oraz realny wpływ na codzienne doświadczenia pracowników sprawiają, że firma wyznacza wysokie standardy odpowiedzialnego pracodawcy.

IKEA Retail sp. z o.o.

Rozwija kulturę organizacyjną opartą na transparentności, równości i uczciwej komunikacji z pracownikami oraz kandydatami. Realizując projekt „Test ogłoszeń – transparentność wynagrodzeń w rekrutacji”, firma analizowała wpływ różnych sposobów prezentowania wynagrodzeń na efektywność rekrutacji i doświadczenia kandydatów. Dzięki podejściu opartemu na danych oraz otwartej komunikacji IKEA wypracowała nowy standard jawności wynagrodzeń, zwiększając przejrzystość procesów rekrutacyjnych i wzmacniając zaufanie do pracodawcy już od pierwszego kontaktu z firmą.

LUX MED sp. z o.o.

Konsekwentnie rozwija kulturę organizacyjną opartą na trosce o zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników. W ramach programu „ImPuls do zdrowia psychicznego” stworzył kompleksowy system wsparcia obejmujący profilaktykę, edukację oraz łatwo dostępną pomoc psychologiczną, odpowiadając na wyzwania związane ze stresem i przeciążeniem w wymagającym środowisku pracy. Dzięki działaniom opartym na danych i głosie pracowników firma buduje kulturę bezpieczeństwa psychologicznego, wzmacnia odporność zespołów oraz wspiera pracowników w dbaniu o zdrowie i równowagę zawodową.

Stoelzle Częstochowa sp. z o.o.

Buduje kulturę organizacyjną opartą na transferze wiedzy, rozwoju kompetencji i współpracy międzypokoleniowej. W ramach programu „MOST 1000 – Transfer Wiedzy i Sukcesja Kompetencji Krytycznych w Hucie Szkła” firma stworzyła system identyfikacji, ochrony i przekazywania kluczowego know-how, niezbędnego dla ciągłości procesów produkcyjnych. Dzięki połączeniu mentoringu, praktycznej nauki i sukcesji kompetencji wspiera rozwój nowych specjalistów, wzmacniając jednocześnie bezpieczeństwo organizacji i zachowanie wiedzy eksperckiej na kolejne pokolenia pracowników.

Wyróżnienia

PozycjonowanieStron.PL

– buduje kulturę organizacyjną opartą na ciągłym rozwoju kompetencji i dzieleniu się wiedzą. W ramach programu „Akademia Kompetencji SEO, Content i AI” firma stworzyła system wspierający onboarding, rozwój specjalistów oraz praktyczne wykorzystanie nowych technologii. Dzięki temu wzmacnia samodzielność pracowników i tworzy środowisko sprzyjające nauce oraz innowacjom.

Rise360 sp. z o.o.

– poprzez projekt „Krócej znaczy kreatywniej”, stworzyła model pracy oparty na dobrostanie, elastyczności i efektywności. Wdrażając 6-godzinny dzień pracy oraz elastyczną organizację czasu, firma wspiera równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, jednocześnie budując kulturę zaufania, zaangażowania i wysokiej skuteczności zespołów.

Pracodawca Roku 2026 – Samorząd i Administracja Publiczna

Centralny Ośrodek Informatyki

Stworzył nowoczesny i kompleksowy model zarządzania kapitałem ludzkim, obejmujący całą ścieżkę pracownika od rekrutacji i onboardingu, po rozwój, wellbeing i docenianie. Dzięki połączeniu employee experience, danych oraz mierzalnych efektów pokazuje, że sektor publiczny może skutecznie wdrażać najwyższe standardy HR, budując angażujące i przyjazne miejsce pracy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Buduje kulturę organizacyjną opartą na współdecydowaniu, współodpowiedzialności i dobrostanie pracowników. Dzięki projektowi „Budżet Partycypacyjny UEP” pracownicy zyskali realny wpływ na kształtowanie środowiska pracy, od zgłaszania pomysłów po ich realizację. Inicjatywa wzmacnia zaangażowanie, rozwija sprawczość oraz buduje kulturę dialogu, współpracy i odpowiedzialności za wspólne dobro organizacji.

Urząd Miejski w Siechnicach

Konsekwentnie rozwija nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi, łącząc cyfryzację procesów HR z dbałością o rozwój i dobrostan pracowników. Dzięki wdrożeniu e-rekrutacji, cyfrowych procesów kadrowych, elastycznej organizacji pracy oraz inicjatyw rozwojowych tworzy przyjazne i efektywne środowisko pracy. Działania te pokazują, że administracja samorządowa może skutecznie łączyć nowoczesne technologie z podejściem skoncentrowanym na człowieku.

Wyróżnienia

Fundacja Humanites

– Sztuka Wychowania – od lat buduje kulturę relacji, dialogu i bliskości poprzez projekt „HumanBE – Dwie Godziny dla Rodziny / dla Człowieka”. Inicjatywa wspiera więzi międzyludzkie, współpracę międzypokoleniową i przeciwdziałanie samotności, pokazując, że dobrostan zaczyna się od jakości relacji zarówno w pracy, jak i poza nią.

Uniwersytet Łódzki

– poprzez projekty „RESET” oraz „UniLodz – strefa wolna od dyskryminacji” buduje kulturę organizacyjną opartą na szacunku, różnorodności i równym traktowaniu. Łącząc edukację, profilaktykę oraz system wsparcia, tworzy bezpieczne środowisko sprzyjające dialogowi, integracji i przeciwdziałaniu zachowaniom niepożądanym.

Wyróżnienia specjalne „Rzeczpospolitej”

MSD Polska sp. z o.o.

– poprzez program „Empower Your Health” stworzyła kompleksowy system wspierający profilaktykę zdrowotną i dobrostan pracowników. Inicjatywa łączy edukację, badania, konsultacje oraz bezpieczeństwo psychologiczne, budując kulturę troski o zdrowie, odpowiedzialności i otwartej komunikacji.

PepsiCo

– poprzez projekty „Talent of the Future” i „AI-Friendly Organisation” stworzyło nowoczesny ekosystem rozwoju talentów, łączący przywództwo, coaching, dane i odpowiedzialne wykorzystanie AI. Inicjatywa wspiera rozwój kompetencji, sukcesję oraz kulturę ciągłego uczenia się w całej organizacji.

Urząd Miasta Leszna

– wyróżnia się pionierskim wdrożeniem skróconego czasu pracy w samorządzie oraz stworzeniem modelu pracy wspierającego zarówno pracowników, jak i mieszkańców korzystających z usług urzędu.