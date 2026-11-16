Odsunięty przez kierującą Trybunałem Konstytucyjnym sędzię Anna Korwin-Piotrowską ze stanowiska prezesa TK Bogdan Święczkowski
Terminy sądu dyscyplinarnego w sprawie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego wyznaczono na 19 i 20 listopada – wynika z opublikowanego na stronie Trybunału Konstytucyjnego komunikatu sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej.
Chodzi o zarządzenia wydane 30 października przez Annę Korwin-Piotrowską o przerwie w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.
W opublikowanym w poniedziałek komunikacie Korwin-Piotrowska podkreśliła, że zarządzenie o natychmiastowej przerwie podlega „z urzędu kontroli przez właściwy sąd dyscyplinarny”. Jak dodała, dla sędziów TK „wyłącznie właściwym jest Trybunał” Konstytucyjny.
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„W dniu 3 listopada 2026 roku podczas jawnie dokonanego (transmitowanego publicznie) losowania wyznaczono zarówno rzeczników dyscyplinarnych, jak i trzyosobowe składy sądu dyscyplinarnego. Terminy posiedzeń wyznaczono w tych sprawach na 19 i 20 listopada tego roku” – poinformowała Korwin-Piotrowska.
Jak jednocześnie podkreśliła, „żaden inny sąd, w tym Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, nie jest właściwy do uchylenia zarządzeń o przerwie w czynnościach służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego”.
Zdaniem Korwin-Piotrowskiej wydana przez tę Izbę decyzja „nie wywiera żadnego skutku” oraz „nie uchyla zarządzenia” w sprawie przerw w czynnościach służbowych wobec Święczkowskiego i Sochańskiego.
30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
Święczkowski uznał to za uzurpację. Również prezydent Karol Nawrocki stwierdził wtedy, że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.
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Święczkowski i Sochański odwołali się w sprawie wydanych zarządzeń do Sądu Najwyższego. Początkowo SN uznał się za niewłaściwy do rozpoznania tych zażaleń i sprawę przekazał Trybunałowi „jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej”. Postanowienie w tej sprawie wydał 6 listopada sędzia Zbigniew Korzeniowski. Decyzja ta spotkała się z zażaleniem obu sędziów TK.
10 listopada SN poinformował, że postanowienie z 6 listopada uchylono, oraz że Sąd Najwyższy „postanowił uchylić oba zarządzenia” Korwin-Piotrowskiej w sprawie zarządzonej przerwy.
W reakcji Korwin-Piotrowska podkreśliła, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.
Rzeczników dyscyplinarnych i składy orzekające w sprawach zarządzeń wobec Świeczkowskiego i Sochańskiego wylosowano 3 listopada, na pierwszym zwołanym przez Korwin-Piotrowską zgromadzeniu.
W sprawie dotyczącej Święczkowskiego na rzecznika dyscyplinarnego wylosowano sędziego Stanisława Piotrowicza; do składu sądu dyscyplinarnego: Magdalenę Bentkowską, Macieja Taborowskiego i Krystiana Markiewicza.
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Natomiast rzecznikiem dyscyplinarnym ws. odnoszącej się do Sochańskiego został Dariusz Szostek; do składu sędziowskiego do rozpoznania tego zarządzenia początkowo wylosowani zostali: Maciej Berek, Anna Korwin-Piotrowska i Rafał Wojciechowski.
Korwin-Piotrowska wyrażała swoje wątpliwości co do uwzględniania jej w puli możliwych osób losowanych w tych sprawach, ponieważ to ona wydawała te zarządzenia. W rozmowie z PAP Korwin-Piotrowska potwierdziła, że wyłączyła się od orzekania w sprawie Sochańskiego, a w jej miejsce – dodała – wylosowano sędziego Jakuba Stelinę. Wniosek o wyłączenie się z tej sprawy zapowiadała chwilę po jej wylosowaniu do składu.
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