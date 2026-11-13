W najnowszym oświadczeniu, które w piątek po południu zamieściła TVP Info, sędzia Korwin-Piotrowska, zastępująca zawieszonego prezesa TK, przekazała informacje o obecnej sytuacji w Trybunale.

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– Pomimo trudności, które sami Państwo widzicie na zewnątrz, Trybunał działa. Coraz więcej pracowników przychodzi do pracy, kolejne osoby przychodzą z wielką motywacją do tego, żeby naprawić Trybunał Konstytucyjny – mówi sędzia na nagraniu.





Korwin-Piotrowska: najstarsze skargi do TK doczekają się rozstrzygnięcia

– Przeglądamy wszystkie sprawy w Trybunale. Najpierw wzięliśmy sto najstarszych spraw. To są sprawy, które wpłynęły między 2013 rokiem a 2021. W bardzo wielu tych sprawach prawie od siedmiu lat nie są podejmowane żadne czynności – twierdzi Anna Korwin-Piotrowska.

Sędzia poinformował też, że wydała zarządzenia obligujące sędziów sprawozdawców i przewodniczących składów orzekających, aby „niemal natychmiast” wskazali jej, jakie czynności podejmą, żeby te sprawy uzyskały możliwie sprawny bieg.

Przypomnijmy, że w jednym z poprzednich oświadczeń, Anna Korwin-Piotrowska przekazała, że w 2026 r. Bogdan Święczkowski nie rozpoznał i nie wydał wyroku w ani jednej sprawie ze skarg konstytucyjnych obywateli. Wydane przez TK wyroku dotyczyły wyłącznie spraw z wniosków prezydenta. „To się zmieni. Będziemy nadawać sprawom właściwy bieg po kolei” – zapowiedziała sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

TK musi się uporać z „wewnętrznymi problemami”

– Gwarantuję Państwu, że Trybunał Konstytucyjny działa, będzie działał i po uporaniu się z tymi naszymi wewnętrznymi problemami sprawy państwa ze skarg konstytucyjnych będą sprawnie rozpoznawane – zapewnia sędzia.

W czwartek na stronie TK opublikowano zarządzenie dotyczące czasowej organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego zmieniające poprzednie zarządzenie w te sprawie. Zastępująca prezesa TK uchyliła w nim zawieszenie wykonywania obowiązków pracownikom TK, m.in. stawianie się do pracy w siedzibie TK. Teraz wszyscy mają przychodzić do pracy w siedzibie Trybunału.