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Most w przyfrontowym Kramatorsku
– Strona amerykańska bardzo często poruszała kwestię Donbasu, części naszej ukraińskiej ziemi. Oczywiście skupia na niej swoją uwagę. Amerykanie uważają, że, aby zakończyć tę wojnę, powinniśmy wycofać się z własnego terytorium. To niemożliwe, by rozmawiać z nami w ten sposób, gdy chodzi o niepodległość naszego kraju – powiedział Zełenski podczas środowej konferencji prasowej z premierem Irlandii Micheálem Martinem, cytowanym przez ukraińską agencję Interfax-Ukraina.
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