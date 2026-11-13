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Rozmowy pokojowe i Donbas. Ukraiński oficer: Rosjanie szykują się na wojnę do końca 2028 r.

Władimir Putin nie zmienia żądań. Warunkiem Moskwy jest wycofanie ukraińskiej armii z obwodu donieckiego. – To otworzyłoby Rosjanom drogę do dalszego natarcia w głąb kraju – komentuje dla „Rzeczpospolitej” ukraiński oficer.

Publikacja: 13.11.2026 16:04

Most w przyfrontowym Kramatorsku

Most w przyfrontowym Kramatorsku

Foto: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

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Rusłan Szoszyn

– Strona amerykańska bardzo często poruszała kwestię Donbasu, części naszej ukraińskiej ziemi. Oczywiście skupia na niej swoją uwagę. Amerykanie uważają, że, aby zakończyć tę wojnę, powinniśmy wycofać się z własnego terytorium. To niemożliwe, by rozmawiać z nami w ten sposób, gdy chodzi o niepodległość naszego kraju – powiedział Zełenski podczas środowej konferencji prasowej z premierem Irlandii Micheálem Martinem, cytowanym przez ukraińską agencję Interfax-Ukraina.

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