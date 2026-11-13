– Strona amerykańska bardzo często poruszała kwestię Donbasu, części naszej ukraińskiej ziemi. Oczywiście skupia na niej swoją uwagę. Amerykanie uważają, że, aby zakończyć tę wojnę, powinniśmy wycofać się z własnego terytorium. To niemożliwe, by rozmawiać z nami w ten sposób, gdy chodzi o niepodległość naszego kraju – powiedział Zełenski podczas środowej konferencji prasowej z premierem Irlandii Micheálem Martinem, cytowanym przez ukraińską agencję Interfax-Ukraina.