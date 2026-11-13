Odpalenie rakiety R-360 Neptun
„Celem ataku były zakłady produkcji taktycznych, bezzałogowych, uderzeniowych statków powietrznych Ionos oraz magazyn dronów należących do tego samego przedsiębiorstwa. Kolejnym celem było centrum serwisowe bezzałogowych statków powietrznych spółki Aero-Chit” – poinformowano w komunikatorze Telegram.
Jak przekazał Sztab Generalny, Aero-Chit to rosyjski producent uderzeniowych i rozpoznawczych dronów FPV typu Weles. Zakłady produkcyjne firmy znajdują się w Chabarowsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie, natomiast centrum serwisowe zaatakowane przez ukraińskie wojsko mieści się w Rostowie nad Donem, na południowym zachodzie kraju. Prowadzone są tam naprawy i konserwacja bezzałogowców wykorzystywanych przez rosyjską armię.
Sztab Generalny zaznaczył, że zniszczenie zakładu produkcyjnego, magazynu i centrum serwisowego ma zakłócić cały cykl zaopatrywania rosyjskich wojsk w drony.
„Część dronów nie zostanie wyprodukowana, część spłonęła w magazynie, a uszkodzone bezzałogowce jeszcze długo nie wrócą na front. Mniej rosyjskich dronów oznacza mniej ataków na naszych żołnierzy i ludność cywilną” – podkreślono.
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Kompleks rakietowy Neptun został przyjęty na wyposażenie sił zbrojnych Ukrainy w 2020 r. Jego podstawowa wersja, R-360, to odpalany z wyrzutni lądowej pocisk manewrujący, przeznaczony do niszczenia okrętów wojennych i wybranych celów przybrzeżnych.
Neptun zatopił m.in. rosyjski krążownik Moskwa w kwietniu 2022 r. W trakcie wojny Ukraina rozwinęła również warianty przeznaczone do atakowania celów naziemnych, w tym obiektów wojskowych w głębi terytorium Rosji. Według ukraińskiego ministerstwa obrony system jest wykorzystywany do uderzeń zarówno na cele morskie, jak i lądowe.
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