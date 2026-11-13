„Celem ataku były zakłady produkcji taktycznych, bezzałogowych, uderzeniowych statków powietrznych Ionos oraz magazyn dronów należących do tego samego przedsiębiorstwa. Kolejnym celem było centrum serwisowe bezzałogowych statków powietrznych spółki Aero-Chit” – poinformowano w komunikatorze Telegram.

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Uderzono w fabrykę i centrum naprawcze

Jak przekazał Sztab Generalny, Aero-Chit to rosyjski producent uderzeniowych i rozpoznawczych dronów FPV typu Weles. Zakłady produkcyjne firmy znajdują się w Chabarowsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie, natomiast centrum serwisowe zaatakowane przez ukraińskie wojsko mieści się w Rostowie nad Donem, na południowym zachodzie kraju. Prowadzone są tam naprawy i konserwacja bezzałogowców wykorzystywanych przez rosyjską armię.

Sztab Generalny zaznaczył, że zniszczenie zakładu produkcyjnego, magazynu i centrum serwisowego ma zakłócić cały cykl zaopatrywania rosyjskich wojsk w drony.

„Część dronów nie zostanie wyprodukowana, część spłonęła w magazynie, a uszkodzone bezzałogowce jeszcze długo nie wrócą na front. Mniej rosyjskich dronów oznacza mniej ataków na naszych żołnierzy i ludność cywilną” – podkreślono.

Rakiety Neptun: Od zatopienia „Moskwy” po atakowanie celów w Rosji

Kompleks rakietowy Neptun został przyjęty na wyposażenie sił zbrojnych Ukrainy w 2020 r. Jego podstawowa wersja, R-360, to odpalany z wyrzutni lądowej pocisk manewrujący, przeznaczony do niszczenia okrętów wojennych i wybranych celów przybrzeżnych.

Neptun zatopił m.in. rosyjski krążownik Moskwa w kwietniu 2022 r. W trakcie wojny Ukraina rozwinęła również warianty przeznaczone do atakowania celów naziemnych, w tym obiektów wojskowych w głębi terytorium Rosji. Według ukraińskiego ministerstwa obrony system jest wykorzystywany do uderzeń zarówno na cele morskie, jak i lądowe.