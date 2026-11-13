Tinder podpadł irlandzkiemu odpowiednikowi Urzędu Ochrony Danych Ososbowych
Informację o decyzji irlandzkiej Komisji Ochrony Danych (Data Protection Commission, dalej DPC) podaje portal Politico. Dotyczy ona narzędzia „Pobierz Moje Dane” (DMD), które Tinder udostępnia użytkownikom, którzy chcą uzyskać informację o swoich danych osobowych zgromadzonych przez aplikację.
Według Komisji, zautomatyzowane narzędzie Tindera nie dostarcza użytkownikom pełnej kopii ich danych osobowych na ich żądanie. Niektóre kategorie informacji są pomijane. Użytkownicy sygnalizują też, że zamiast pełnych danych otrzymali jedynie podsumowanie.
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W styczniu 2020 r. DPC wszczęła dochodzenie w celu sprawdzenia, czy narzędzie spełnia wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W ogłoszonej w piątek decyzji organ stwierdza, że nie spełnia.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych pozwala każdej osobie fizycznej uzyskać od administratora potwierdzenie, czy jej dane są przetwarzane, a także uzyskać do nich dostęp oraz szczegółowe informacje (m.in. cele przetwarzania, kategorie danych, odbiorców, planowany okres przechowywania) oraz bezpłatną kopię swoich danych osobowych w ciągu jednego miesiąca.
Właściciel Tindera, amerykańska firma Match Group, został ukarany przez DPC naganą i karą pieniężną w wysokości 11 mln euro. Dostał także nakaz dostosowania przetwarzania danych do wymogów RODO w ciągu trzech miesięcy.
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Graham Doyle, zastępca komisarza irlandzkiej DPC, powiedział, że zautomatyzowane narzędzia dostępu „mogą być użytecznym i skutecznym sposobem” udostępniania danych osobowych, ale „muszą być uczciwe i przejrzyste dla osób fizycznych w kwestii zakresu udostępnianych danych”.
Rzecznik Match Group poinformował, że firma odwoła się od wyroku. „Tinder współpracował z DPC w trakcie całego dochodzenia i stoimy za ochroną prywatności, którą wdrożyliśmy dla naszych użytkowników” – powiedział rzecznik portalowi Politico.
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