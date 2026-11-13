Informację o decyzji irlandzkiej Komisji Ochrony Danych (Data Protection Commission, dalej DPC) podaje portal Politico. Dotyczy ona narzędzia „Pobierz Moje Dane” (DMD), które Tinder udostępnia użytkownikom, którzy chcą uzyskać informację o swoich danych osobowych zgromadzonych przez aplikację.

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Tinder nie udostępniał wszystkich danych

Według Komisji, ​​zautomatyzowane narzędzie Tindera nie dostarcza użytkownikom pełnej kopii ich danych osobowych na ich żądanie. Niektóre kategorie informacji są pomijane. Użytkownicy sygnalizują też, że zamiast pełnych danych otrzymali jedynie podsumowanie.

W styczniu 2020 r. DPC wszczęła dochodzenie w celu sprawdzenia, czy narzędzie spełnia wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W ogłoszonej w piątek decyzji organ stwierdza, że nie spełnia.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych pozwala każdej osobie fizycznej uzyskać od administratora potwierdzenie, czy jej dane są przetwarzane, a także uzyskać do nich dostęp oraz szczegółowe informacje (m.in. cele przetwarzania, kategorie danych, odbiorców, planowany okres przechowywania) oraz bezpłatną kopię swoich danych osobowych w ciągu jednego miesiąca.

Tinder nie zamierza składać broni

Właściciel Tindera, amerykańska firma Match Group, został ukarany przez DPC naganą i karą pieniężną w wysokości 11 mln euro. Dostał także nakaz dostosowania przetwarzania danych do wymogów RODO w ciągu trzech miesięcy.

Graham Doyle, zastępca komisarza irlandzkiej DPC, powiedział, że zautomatyzowane narzędzia dostępu „mogą być użytecznym i skutecznym sposobem” udostępniania danych osobowych, ale „muszą być uczciwe i przejrzyste dla osób fizycznych w kwestii zakresu udostępnianych danych”.

Rzecznik Match Group poinformował, że firma odwoła się od wyroku. „Tinder współpracował z DPC w trakcie całego dochodzenia i stoimy za ochroną prywatności, którą wdrożyliśmy dla naszych użytkowników” – powiedział rzecznik portalowi Politico.