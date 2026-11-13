W sobotę na Rynku Głównym w Krakowie doszło do ataku – 24-latek wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób.

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Do tragedii w rozmowie z Wprost.pl odniósł się Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, profesor, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, a także wykładowca Akademii Pożarniczej.

Wyścig o klikalność i polityczny spektakl. Gen. Pacek apeluje do mediów i polityków

Wojskowy został zapytany między innymi o to, czy wśród młodych ludzi postępuje radykalizacja i w jaki sposób można jej przeciwdziałać.

Zdaniem generała, aby coś się zmieniło, należy zacząć od mediów. – Chcą jak najszybciej informować o wszystkim, co ważne, ale też ścigają się na klikalność – im więcej jest krwi i agresji w nagłówku – tym większe zainteresowanie czytelników, ale i potencjalnych naśladowców mordercy – powiedział w rozmowie z wprost.pl.

– Apelowałbym też do polityków, by nie zamieniali dramatycznych wydarzeń w spektakl polityczny oraz nie wykorzystywali takich dramatycznych sytuacji do wbijania szpili przeciwnikom – dodał.

„Dzisiejsza Polska przypomina USA sprzed wojny secesyjnej”

Generał zwrócił uwagę na niezwykle głębokie podziały społeczne i rosnący poziom agresji w codziennym życiu Polaków.

– Z przykrością to mówię, ale dzisiejsza Polska, pod względem negatywnych emocji, przypomina Stany Zjednoczone sprzed wojny secesyjnej – wskazał gen. Bogusław Pacek, mówiąc o wojnie domowej między północą a południem kraju, do której doszło w latach 1861–1865. – W niektórych domach już nawet rodzinnego obiadu nie można zjeść w spokoju – bliscy o różnych poglądach politycznych kłócą się przy stole. Nie da się też normalnie wypić piwa ze znajomymi, bo od razu pojawia się spór o politykę – dodał.

Jak podkreślił wojskowy, „często to wina polityków, którzy dają zły przykład wojny polsko-polskiej, bo wydaje im się, że najwięcej zyskują na podnoszeniu emocji wyborców, a zapominają, że w skłóconym społeczeństwie, przy masowym hejcie, dużo łatwiej dochodzi do agresywnych zachowań i dramatów”.

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Bezsilna szkoła i roszczeniowi rodzice. Generał mówi o edukacji młodych

Generał mówił także o edukacji młodych ludzi.

– Szkoła została ubezwłasnowolniona w zakresie możliwości wychowawczego oddziaływania nauczycieli na uczniów, w dużym stopniu przy akceptacji rodziców, ale i państwa, ponieważ kolejne ekipy polityczne mają kolejne ekipy polityczne mają nowe pomysły pomysły na reformę systemu edukacji – powiedział. – Reforma goni reformę, a dzieci i młodzież bardziej ulegają wpływowi internetu niż wychowawcy. Efekt jest taki, że dzisiaj nauczyciel jest zakładnikiem oczekiwań uczniów i woli rodziców, często niezwykle roszczeniowych, którzy oczekują, żeby dziecko było wychowywane według ich metod. Nauczyciel nie ma wystarczających narzędzi, by budować swój autorytet i skutecznie wpływać na uczniów – podkreślił w rozmowie z wprost.pl.

Sprawna akcja służb i bulwersujące zachowanie części świadków

Gen. Bogusław Pacek ocenił, że polskie służby odpowiednio zareagowały na zamach w Krakowie. Podkreślił profesjonalizm policjantów, strażaków, lekarzy oraz wszystkich osób zaangażowanych w ratowanie poszkodowanych. Zaznaczył, że, gdyby nie interwencja policji, liczba ofiar mogłaby być znacznie większa. Jednocześnie jednak zwrócił uwagę na niewłaściwe zachowanie części świadków. – Byli i tacy, którzy w takich sytuacjach postępują odwrotnie – nagrywają filmiki i robią zamieszanie – stwierdził.

Wojskowy podkreślił jednocześnie, że skuteczna interwencja w Krakowie nie daje gwarancji równie sprawnego działania służb w innych miejscach i okolicznościach. Jego zdaniem konieczne są dalsze szkolenia policjantów oraz zwiększenie nakładów na ich wyposażenie, ponieważ bezpieczeństwo wewnętrzne jest dla obywateli równie ważne, jak bezpieczeństwo zewnętrzne państwa. Wskazał również na potrzebę zmian w edukacji, zwiększania świadomości społecznej oraz uczenia obywateli właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. – Równie ważne są zmiany w edukacji i uwrażliwienie społeczeństwa oraz nauczenie obywateli, jak postępować, gdy coś niebezpiecznego dzieje się w otoczeniu – powiedział w rozmowie z wprost.pl.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Sześć osób nie żyje

Do ataku w Krakowie doszło w sobotę na Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześciu cywilów, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W rodzinnym mieszkaniu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.