Jak przekazał młodszy aspirant Jakub Mirochna z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał trzymać przedmiot przypominający broń, wpłynęło do funkcjonariuszy kilka minut po godzinie 13.00. – Kilka minut po godzinie 13.00 wpłynęło do nas zawiadomienie, z którego wynikało, że w okolicy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie ma się poruszać mężczyzna, który ma mieć w ręce przedmiot przypominający broń – poinformował policjant w rozmowie z TVN24.

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Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy podjęli interwencję. W jej trakcie mężczyzna oddał strzały w kierunku policjantów, a ci odpowiedzieli strzałami ostrzegawczymi. Po reakcji funkcjonariuszy mężczyzna odrzucił przedmiot, z którego wcześniej strzelał.

Piotr Szpiech, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, przekazał w rozmowie z TVN24, że w kierunku policjantów oddano dwa strzały. – Mężczyzna został obezwładniony. Dwa strzały zostały też oddane w stronę policji. Nikt nie został ranny – poinformował Szpiech.

Z jakiej broni strzelał mężczyzna w Krakowie? Policja zapowiada oględziny

Według wstępnych ustaleń mężczyzna posługiwał się bronią hukową. Policja zastrzega jednak, że ostateczne potwierdzenie jej rodzaju będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych oględzin zabezpieczonego przedmiotu.

– Wstępnie ta broń zakwalifikowana została jako broń hukową, natomiast zostanie ona poddana dalszym oględzinom i dopiero po ich przeprowadzeniu będziemy w stanie ze 100-procentową pewnością stwierdzić, czy była to broń hukowa, czy też coś innego – wyjaśnił młodszy aspirant Jakub Mirochna.

Przedstawiciel krakowskiej policji podkreślił również, że funkcjonariusze zastosowali środki przewidziane przepisami i prawidłowo przeprowadzili interwencję. – Wykonali swoją pracę bardzo dobrze, tak, jak to zrobić powinni – ocenił.

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Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Mężczyzna poruszał się pieszo

Początkowo do policji docierały informacje, że uzbrojony mężczyzna może przemieszczać się samochodem. Taką wersję zdarzeń przedstawił również Piotr Szpiech. Później jednak funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna poruszał się pieszo. Jak wyjaśnił młodszy aspirant Jakub Mirochna, wcześniejsze doniesienia o samochodzie zostały szybko zweryfikowane i okazały się nieprawdziwe.

Zawiadomienia o niebezpiecznym zachowaniu mężczyzny pochodziły od świadków, którzy widzieli go w rejonie ulicy Bieżanowskiej. Według przedstawiciela policji reakcja funkcjonariuszy na otrzymane zgłoszenia była niemal natychmiastowa.

Na razie nie wiadomo, dlaczego zatrzymany mężczyzna oddał strzały w kierunku policjantów. Okoliczności jego zachowania oraz motywy działania są obecnie wyjaśniane. – Zachowanie mężczyzny i jego motywy są obecnie w trakcie ustaleń. Pozwólmy policjantom działać, najważniejsze, że nikt nie odniósł żadnych ran i żadnych obrażeń – podkreślił Mirochna.

Jak ustalono, napastnik ma 39 lat.