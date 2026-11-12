„Prawie 2500 km od granicy Ukrainy. Tyle właśnie dzieli Omsk od linii frontu. To tam 11 listopada wybuchł pożar w największej rafinerii Federacji Rosyjskiej. Jednostki Sił Obrony Ukrainy uderzyły w rafinerię w Omsku, giganta rosyjskiego przemysłu rafineryjnego, który codziennie dostarcza paliwo na potrzeby wojny przeciwko Ukrainie” – poinformował Sztab.

Serce paliwowe armii Putina. 21 milionów ton ropy rocznie

Ukraińskie dowództwo wyjaśniło, że zakład w Omsku może przerabiać ponad 21 mln ton ropy naftowej rocznie i ma jeden z najwyższych w Rosji wskaźników głębokości przerobu ropy, który wynosi około 99 proc.

W komunikacie zaznaczono, że od końca października zaatakowanych zostało łącznie siedem rafinerii w Rosji.

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„Odległość już nie chroni”. Kijów zapowiada ciąg dalszy 

„Od 30 października ukraińskie »sankcje dalekiego zasięgu« dosięgły rafinerii w Omsku, Kiriszach, Riazaniu, Niżnym Nowogrodzie i Jarosławiu, które należą do pięciu zakładów o największych mocach przerobowych w kraju. Uderzenia objęły także mniejsze, ale równie ważne dla przeciwnika rafinerie w Nowokujbyszewsku i Saratowie” – podał Sztab w komunikatorze Telegram.

„Uderzenia w instalacje pierwotnego przerobu ropy ograniczają produkcję paliwa dla rosyjskiej armii i zmniejszają dochody, z których Rosja finansuje wojnę. Odległość już nie chroni. Czy to na Syberii, czy w bliższych regionach Rosji, ukraińscy żołnierze dosięgają przeciwnika tam, gdzie buduje swoją wojnę. (…) Ciąg dalszy nastąpi! Chwała Ukrainie!” – ostrzegł Sztab Generalny Ukrainy.