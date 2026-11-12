Głowa ukraińskiego państwa przekazała, że minister obrony Jewhen Chmara i naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Mychajło Drapaty przekazali mu informacje o problemach na froncie.

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Wołodymyr Zełenski: Znaczące zakłócenia w działaniu systemu Starshield

„Niestety, nasze jednostki od kilku dni odnotowują znaczące zakłócenia w działaniu Starshield na terytorium Ukrainy – wzdłuż całej linii frontu i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

„Ukraińskie wojsko już zbadało okoliczności i nie są to przypadkowe błędy, lecz systematyczne ograniczenia prędkości. Dla nas oznacza to przede wszystkim znaczące komplikacje w przechwytywaniu rosyjskich dronów odrzutowych” – podkreślił.

„Niestety, doszło już do ataków, które przedarły się, ponieważ nasze systemy nie osiągają wystarczających prędkości i nie są w stanie przechwycić ich na czas. Niestety, to pomaga Rosjanom zabijać więcej Ukraińców i przeprowadzać dokładniejsze uderzenia przeciwko Ukrainie” – dodał.

Zełenski zaznaczył, że będzie wyjaśniał tę sytuację ze stroną amerykańską.

Elon Musk ograniczał system Starshield w październiku, interweniował Donald Trump

Starshield to wojskowa wersja systemu satelitarnego Starlink, stworzonego przez firmę SpaceX Elona Muska. Projekt jest przeznaczony dla rządów, wojska i służb bezpieczeństwa. Został zaprojektowany pod potrzeby bezpieczeństwa narodowego USA i ich sojuszników.

To nie pierwszy raz, gdy Ukraińcy alarmują o ograniczeniach systemu Muska. Do podobnych incydentów doszło w październiku.

Wówczas „Wall Street Journal” przekazał, że to sam Elon Musk miał zasugerować Donaldowi Trumpowi ograniczenie prędkości sieci.

Szef SpaceX potem tłumaczył ruch tym, że ukraińskie wojsko „naruszyło warunki świadczenia usług Starlinka i wykorzystało go do ofensywnych ataków dronami w celu zabijania ludzi”.

Pod koniec października Trump poprosił Muska o zniesienie ograniczeń. 24 października Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Starshield znów działa bez limitów.