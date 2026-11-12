Sprawa dotyczyła polskich przepisów przyjętych w związku z napływem uchodźców z Ukrainy, które przewidywały odroczenie rozpoczęcia biegu i zawieszenie terminów rozpatrywania wniosków pobytowych. Wyłączały również możliwość zaskarżania bezczynności organów administracji oraz nakładania na nie grzywien lub obowiązku zapłaty zadośćuczynienia za niedotrzymanie terminów.

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TSUE zajął się pytaniem Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie skargi cudzoziemca na brak odpowiedzi na wniosek o zezwolenie na pobyt

Zgodnie z orzeczeniem TSUE napływ uchodźców z Ukrainy może uzasadniać czasowe zawieszenie rozpatrywania wniosków o zezwolenie na pobyt cudzoziemców, jednak państwo musi wykazać, że starało się naprawić sytuację, a zawieszenie obowiązywało nie dłużej, niż było to konieczne

Pytania prejudycjalne w tej sprawie skierował do TSUE Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Sąd ten rozpatruje skargę obywatela państwa trzeciego, który w kwietniu 2024 r. złożył do wojewody śląskiego wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w celu odbycia studiów. Wobec braku odpowiedzi, mimo wniesienia ponaglenia, cudzoziemiec zaskarżył bezczynność organu.

TSUE: Wnioski o zezwolenie na pobyt powinny być rozpatrywane nie dłużej niż 90 dni, ale są wyjątki

Trybunał przypomniał, że zgodnie z unijną dyrektywą z 2016 r. wnioski o zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów powinny być rozpatrywane możliwie najszybciej – nie później niż w ciągu 90 dni od złożenia kompletnego wniosku. Termin ten może być jednak wyjątkowo zawieszony m.in. w przypadku siły wyższej, rozumianej jako nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności niezależne od władz, których skutków nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności.

TSUE zaznaczył, że państwo może powoływać się na siłę wyższą wyłącznie w okresie niezbędnym do przezwyciężenia wynikających z niej trudności. Konieczne jest również zapewnienie możliwości kontroli sądowej, która ma wykazać, czy zastosowanie takiego wyjątku było uzasadnione w konkretnych okolicznościach. Zdaniem Trybunału masowy napływ uchodźców z Ukrainy w następstwie rosyjskiej agresji z 24 lutego 2022 r. może być uznany za nietypową i nieprzewidywalną okoliczność. Polska musi jednak wykazać, że dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić wykonywanie obowiązków wynikających z dyrektywy. Powinna również udowodnić, że zastosowane ograniczenia były konieczne i proporcjonalne.

Trybunał zwrócił uwagę, że należało rozważyć także mniej ogólne rozwiązania, np. dostosowanie terminów w wybranych postępowaniach lub nadanie niektórym sprawom priorytetowego charakteru.

W ocenie TSUE po 31 grudnia 2022 r. napływ uchodźców z Ukrainy nie wydaje się już okolicznością nieprzewidywalną. Wątpliwości Trybunału budzi również przedłużenie do 30 września 2025 r. zawieszenia przepisów dotyczących możliwości skarżenia bezczynności administracji. Nie wykazano bowiem, by było ono konieczne do przezwyciężenia trudności związanych z napływem uchodźców.

Ostateczna ocena, czy wprowadzone przez Polskę regulacje spełniały warunki zastosowania siły wyższej, należy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.