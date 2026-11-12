Do eksplozji doszło w czwartek rano na osiedlu Szuszary, położonym na przedmieściach Petersburga. Ładunek wybuchowy umieszczono w samochodzie należącym do oficera rosyjskich sił zbrojnych. Wojskowy zginął na miejscu, a dwie znajdujące się w pobliżu osoby odniosły obrażenia.

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Rosyjski oficer zginął w eksplozji samochodu. Śledczy badają okoliczności zamachu

Jak poinformował rosyjski Komitet Śledczy, w związku z eksplozją wszczęto postępowanie karne dotyczące zabójstwa.

Według petersburskiego portalu Fontanka.ru ofiarą zamachu był pułkownik rosyjskich sił zbrojnych. Eksplozja nastąpiła dokładnie o godz. 7 rano w pobliżu budynku nr 32 przy szosie Kołpińskiej, kiedy wojskowy wyjeżdżał samochodem z podwórza.

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Jak ustaliła Fontanka, ładunek wybuchowy został przymocowany do podwozia pojazdu i zdetonowany zdalnie. Moment eksplozji zarejestrowała kamera monitoringu. Na nagraniu widać, jak oficer opuszcza budynek, wsiada do samochodu i rozpoczyna jazdę. Chwilę później dochodzi do wybuchu. Mężczyzna zginął na miejscu.

Fala uderzeniowa uszkodziła również przejeżdżający autobus komunikacji miejskiej, w którym zostały wybite szyby. Teren wokół miejsca zdarzenia został odgrodzony, a ruch na szosie Kołpińskiej częściowo wstrzymany. Rosyjskie służby poszukują osoby, która mogła podłożyć ładunek wybuchowy.

Kolejny zamach na rosyjskiego wojskowego w Petersburgu

Do podobnej eksplozji doszło w Petersburgu 27 sierpnia. Wówczas w wyniku wybuchu bomby umieszczonej w samochodzie zginął podpułkownik rosyjskiej armii. Podróżująca z nim żona została ciężko ranna.

Nie podano informacji wskazujących na związek między oboma zdarzeniami.