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Zamachy regularnie wstrząsają Rosją. Nie pomagają ani kontrole bezpieczeństwa, ani cenzura

Za każdym razem, gdy w Rosji dochodziło do zamachu, obywatelom dodawano kolejne zakazy i nakazy, zaostrzając restrykcje. Ale nawet dyktatura Putina nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa.

Publikacja: 10.11.2026 17:57

Rezerwat „Carycyno”. Kilka dni temu ambasada USA ostrzegła przed zagrożeniem w Moskwie, a FSB zatrzy

Rezerwat „Carycyno”. Kilka dni temu ambasada USA ostrzegła przed zagrożeniem w Moskwie, a FSB zatrzymała nastolatka

Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov

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Rusłan Szoszyn

Po zamachu w Krakowie w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy opowiadające się za zaostrzeniem przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na broń. Wraca dyskusja o potrzebie wprowadzenia jeszcze większych restrykcji dotyczących chociażby używania mediów społecznościowych. Nawet one jednak nie zawsze w pełni gwarantują bezpieczeństwo.

Rosja, w której zamachy, ataki nożowników i strzelaniny stały się niemal codziennością, jest najlepszym przykładem pokazującym, że nawet najsurowsze restrykcje wcale nie gwarantują bezpieczeństwa. Co ciekawe, w ostatnim czasie Rosjanie kilkakrotnie dowiadywali się o przygotowywanych zamachach w Moskwie od… Amerykanów.

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