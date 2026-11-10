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Rezerwat „Carycyno”. Kilka dni temu ambasada USA ostrzegła przed zagrożeniem w Moskwie, a FSB zatrzymała nastolatka
Po zamachu w Krakowie w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy opowiadające się za zaostrzeniem przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na broń. Wraca dyskusja o potrzebie wprowadzenia jeszcze większych restrykcji dotyczących chociażby używania mediów społecznościowych. Nawet one jednak nie zawsze w pełni gwarantują bezpieczeństwo.
Rosja, w której zamachy, ataki nożowników i strzelaniny stały się niemal codziennością, jest najlepszym przykładem pokazującym, że nawet najsurowsze restrykcje wcale nie gwarantują bezpieczeństwa. Co ciekawe, w ostatnim czasie Rosjanie kilkakrotnie dowiadywali się o przygotowywanych zamachach w Moskwie od… Amerykanów.
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