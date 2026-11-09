Do wewnętrznej analizy Unii Europejskiej dotarła agencja Reutera. Wynika z niej, że ukryta rosyjska sieć wykorzystywała media społecznościowe, by przekonywać, że za zamieszki we Francji odpowiada niekontrolowana imigracja, a władze w Paryżu straciły panowanie nad sytuacją.

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Reuters zapoznał się także z drugim, odrębnym dokumentem – wewnętrzną oceną przygotowaną przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Według niej „wrogie narracje” wokół zamieszek rozpowszechniały również konta w mediach społecznościowych powiązane z Izraelem oraz z amerykańskim ruchem MAGA. Łączyły one niepokoje we Francji z radykalnym islamizmem i migracją.

Zdaniem europejskich specjalistów od dezinformacji oba raporty pokazują, jak podmioty z zewnątrz starają się wykorzystać wewnętrzny kryzys we Francji do realizacji własnych celów politycznych.

Operacja Overload. Fałszywe wideo o migrantach i zamachach

Jak ustalili autorzy unijnej analizy, rosyjska sieć znana jako „Operacja Overload” (znana również jako Matrioszka) rozpowszechniała wśród francuskich odbiorców filmy, które podszywały się pod zachodnie media. Część z nich zawierała nieprawdziwe informacje, m.in. o tym, że migranci zgwałcili uczestników protestów, albo że Francji grożą lada chwila zamachy terrorystyczne.

Rosyjskie MSZ nie odpowiedziało na prośbę agencji o komentarz. W sierpniu rzeczniczka resortu Maria Zacharowa odrzuciła zarzuty francuskiej agencji państwowej, która oskarżała Rosję o szerzenie dezinformacji na temat wyborów we Francji w 2027 r. Zacharowa stwierdziła wówczas, że to „nie ostatni wymysł, którego władze użyją do manipulowania opinią publiczną”.

Podpalony samochód podczas protestu w Lyonie Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Zamieszki we Francji. Najgorsza przemoc od dekad

W październiku w wielu francuskich miastach wybuchły zamieszki. Demonstracje przeciwko rosnącym kosztom życia i pogarszającym się usługom publicznym wymknęły się miejscami spod kontroli, a Francja doświadczyła jednej z najpoważniejszych fal przemocy od dziesięcioleci.

Unijna analiza obejmuje okres od 7 do 21 października. Wynika z niej, że Rosja dążyła do tego, by „przedstawić francuskie władze jako słabe i coraz bardziej autorytarne”.

„Takie wydarzenia stwarzają okazję do podważania pozycji rządów krajowych, podsycania strachu i podziałów oraz kształtowania postaw społecznych przed wyborami” – stwierdzono w dokumencie, który przygotowali eksperci ds. dezinformacji z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, czyli unijnej dyplomacji.

Autorzy raportu nie znaleźli jednak dowodów na to, by Moskwa lub inne podmioty wywołały protesty bądź doprowadziły do ich eskalacji. Działania te określili jako „oportunistyczne wykorzystanie niepokojów”.

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Raport MSZ Francji: konta MAGA i izraelskie z większym zasięgiem niż prorosyjskie

Z analizy francuskiego MSZ wynika, że 10 najchętniej oglądanych wpisów o zamieszkach na platformie X, pochodzących z „kręgów prorosyjskich”, zebrało w dniach 16–18 października 2,8 mln wyświetleń.

To jednak niewiele w porównaniu z zasięgami, jakie w tym samym czasie osiągnęły wpisy kont związanych z ruchem MAGA oraz z izraelskimi politykami i influencerami.

Jak podaje francuski resort, 10 najpopularniejszych postów na X na temat niepokojów we Francji, opublikowanych przez polityków, media i influencerów kojarzonych z ruchem MAGA, wyświetlono od 16 do 18 października ponad 49 mln razy.

Z kolei 10 najczęściej oglądanych wpisów izraelskich polityków, kont rządowych, mediów i influencerów zgromadziło w tym samym okresie ponad 35 mln wyświetleń.

Foto: PAP

„Rywalizacja narracji”. Ekspertka RAND o dezinformacji w Europie

Elina Treyger, politolożka z amerykańskiego think tanku RAND Corporation, uważa, że takie kampanie toczą rozciągniętą w czasie „rywalizację narracji”. Z czasem może ona wpływać na to, jak zachodnie demokracje są postrzegane w Europie i poza nią. Jak zauważa Treyger, działania te napędzają nastroje antyimigranckie, które spychają europejskich wyborców w stronę politycznych skrajności.

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Czym jest Operacja Overload? Rosyjska operacja przeciw wsparciu dla Ukrainy

Według unijnego raportu „Opeacja Overload”, aktywna od września 2023 r., bierze na cel zachodnie „osoby publiczne, instytucje i media”. Celem jest „zdyskredytowanie tych podmiotów i ich wsparcia dla Ukrainy przy jednoczesnym promowaniu treści zgodnych z interesami Rosji”.

Działania miały też „osłabić europejskie wsparcie dla Ukrainy poprzez twierdzenie, że rządy europejskie przedkładają Ukrainę nad sprawy wewnętrzne”.

Brytyjski think tank Instytut Dialogu Strategicznego (ISD) w ubiegłorocznym raporcie opisał Overload jako „uporczywą i prowadzoną na dużą skalę rosyjską operację informacyjną”, która „podszywa się pod zaufane źródła, by siać niezgodę, zamęt i nieufność”.

„Operacja tworzy i publikuje filmy wyglądające jak materiały informacyjne, wykorzystuje sztuczną inteligencję do klonowania głosów ekspertów, fałszuje nagłówki gazet i manipuluje zdjęciami” – opisywał ISD. Jak dodał, sieć „przeskakuje z kraju do kraju, by wykorzystywać kryzysy i debaty”.