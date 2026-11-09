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Żołnierze USA przygotowują się do zburzenia pomnika Saddama Husajna w Bagdadzie, 9 kwietnia 2003 r. Plan odsunięcia od władzy dyktatora w Iraku CIA opracowywało już dwa lata wcześniej
Fragment książki Tima Weinera „Misja. CIA w XXI wieku”, w przekładzie Katarzyny Bażyńskiej-Chojnackiej i Piotra Chojnackiego, która ukazała się nakładem Domu Wydawniczego REBIS, Poznań 2026
4 sierpnia 2001 r. Luis Rueda (wysokiej rangi oficer CIA – red.) przystąpił do opracowania szczegółowego planu tajnej operacji mającej na celu obalenie Saddama Husajna.
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