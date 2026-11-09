Rzeczpospolita

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Tak CIA miała wprowadzić Husajna w błąd. Pozostało znaleźć pretekst do wojny

Kluczowym elementem planu CIA była kampania propagandowa. Chodziło o to, by przekonać Saddama Husajna, że grupa osób w jego najbliższym otoczeniu knuje przeciwko niemu. Wskutek tego miał on zacząć eliminować własnych lojalistów, by nie dopuścić do zamachu stanu, którego nikt nie przygotowywał. Miało to utorować drogę do inwazji wojskowej.

Publikacja: 09.11.2026 08:24

Żołnierze USA przygotowują się do zburzenia pomnika Saddama Husajna w Bagdadzie, 9 kwietnia 2003 r.

Żołnierze USA przygotowują się do zburzenia pomnika Saddama Husajna w Bagdadzie, 9 kwietnia 2003 r. Plan odsunięcia od władzy dyktatora w Iraku CIA opracowywało już dwa lata wcześniej

Foto: RAMZI HAIDAR / AFP

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Tim Weiner

Fragment książki Tima Weinera „Misja. CIA w XXI wieku”, w przekładzie Katarzyny Bażyńskiej-Chojnackiej i Piotra Chojnackiego, która ukazała się nakładem Domu Wydawniczego REBIS, Poznań 2026

4 sierpnia 2001 r. Luis Rueda (wysokiej rangi oficer CIA – red.) przystąpił do opracowania szczegółowego planu tajnej operacji mającej na celu obalenie Saddama Husajna.

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