Tak CIA miała wprowadzić Husajna w błąd. Pozostało znaleźć pretekst do wojny

Kluczowym elementem planu CIA była kampania propagandowa. Chodziło o to, by przekonać Saddama Husajna, że grupa osób w jego najbliższym otoczeniu knuje przeciwko niemu. Wskutek tego miał on zacząć eliminować własnych lojalistów, by nie dopuścić do zamachu stanu, którego nikt nie przygotowywał. Miało to utorować drogę do inwazji wojskowej.

