Pod koniec tygodnia wiele uwagi przyciągnął wpis na X Jareda Kushnera. Ten amerykański przedsiębiorca, tworzący ze Stevem Witkoffem specyficzny duet prowadzący w imieniu Donalda Trumpa negocjacje z Moskwą, a prywatnie zięć amerykańskiego prezydenta, otwarcie wyznał, że prowadzone z Rosją rozmowy dotyczące zakończenia wojny z Ukrainą to tylko wycinek negocjacji. Według Kushnera intencją Waszyngtonu jest bowiem, by dotyczyły one szerokiego spektrum nowej architektury bezpieczeństwa w Europie.