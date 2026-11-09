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Marek Cichocki: Europa staje się szachownicą Trumpa i Putina. Czy Polska jest gotowa na tę grę?

Słabi nie uczestniczą w grze z silnymi, płacą natomiast wystawiane przez nich rachunki

Publikacja: 09.11.2026 04:36

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: kremlin.ru

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Marek Cichocki

Pod koniec tygodnia wiele uwagi przyciągnął wpis na X Jareda Kushnera. Ten amerykański przedsiębiorca, tworzący ze Stevem Witkoffem specyficzny duet prowadzący w imieniu Donalda Trumpa negocjacje z Moskwą, a prywatnie zięć amerykańskiego prezydenta, otwarcie wyznał, że prowadzone z Rosją rozmowy dotyczące zakończenia wojny z Ukrainą to tylko wycinek negocjacji. Według Kushnera intencją Waszyngtonu jest bowiem, by dotyczyły one szerokiego spektrum nowej architektury bezpieczeństwa w Europie.

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