„Zarabiać w Polsce, ale płacić podatki gdzie indziej – byleby mniejsze”. Tak można by podsumować podejście do państwa Andziaks, której nagranie do czerwoności rozgrzało ostatnio polski internet. Ludzi oburzyła ostentacyjna ignorancja influencerki. Dziwne jednak, że przymykamy oko na korporacje takie jak Google, Meta czy Amazon, które już od lat robią to samo.

Skoro sam pomysł unikania podatków tak bardzo nas oburza, dlaczego dalej przyzwalamy na to, by największe firmy – szczególnie zagraniczne – od lat sprytnie uciekały od dokładania się do polskiej skarbonki?