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Polityka po zamachu w Krakowie. Co z Marszem Niepodległości i sporem o TK?

Mało kto wierzy, że tragedia w Krakowie zmieni bieżącą politykę. Dwa najważniejsze dziś pola konfliktu to wojna o Trybunał Konstytucyjny i Marsz Niepodległości. Marsz planowany jest na środę i zgodnie z zapowiedziami organizatorów odbędzie się.

Publikacja: 08.11.2026 14:42

Ozdobione kirami flagi na budynku Urzędu Miasta w Krakowie. Trwa żałoba narodowa

Ozdobione kirami flagi na budynku Urzędu Miasta w Krakowie. Trwa żałoba narodowa

Foto: PAP/Art Service

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Michał Kolanko

Do wydarzeń w Krakowie najważniejszym bieżącym tematem polskiej polityki była przyszłość Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza propozycja „resetu” zgłoszona przez PSL. W piątek nabierała politycznego znaczenia i rozpędu. Po sobotniej tragedii bieżąca polityka została zawieszona, ogłoszono dwudniową żałobę narodową na niedzielę i poniedziałek. Politycy już jednak zadają sobie pytania: co dalej z Trybunałem i co z Marszem Niepodległości?

Organizatorzy: Marsz Niepodległości nie zostanie odwołany 

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