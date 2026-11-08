Do wydarzeń w Krakowie najważniejszym bieżącym tematem polskiej polityki była przyszłość Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza propozycja „resetu” zgłoszona przez PSL. W piątek nabierała politycznego znaczenia i rozpędu. Po sobotniej tragedii bieżąca polityka została zawieszona, ogłoszono dwudniową żałobę narodową na niedzielę i poniedziałek. Politycy już jednak zadają sobie pytania: co dalej z Trybunałem i co z Marszem Niepodległości?

Organizatorzy: Marsz Niepodległości nie zostanie odwołany