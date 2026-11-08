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Ozdobione kirami flagi na budynku Urzędu Miasta w Krakowie. Trwa żałoba narodowa
Do wydarzeń w Krakowie najważniejszym bieżącym tematem polskiej polityki była przyszłość Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza propozycja „resetu” zgłoszona przez PSL. W piątek nabierała politycznego znaczenia i rozpędu. Po sobotniej tragedii bieżąca polityka została zawieszona, ogłoszono dwudniową żałobę narodową na niedzielę i poniedziałek. Politycy już jednak zadają sobie pytania: co dalej z Trybunałem i co z Marszem Niepodległości?
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