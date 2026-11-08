Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że jego partia wystartuje w wyborach parlamentarnych z własnej listy. Ostatni raz PSL startował samodzielnie w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Wówczas partia nieznacznie przekroczyła próg wyborczy (uzyskała 5,13 proc. głosów), a mandatu w Sejmie nie zdobył jej ówczesny lider Janusz Piechociński.

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Władysław Kosiniak-Kamysz w kwietniu debatował z Mateuszem Morawieckim. Morawiecki poparł pomysł PSL

W 2019 roku PSL wystartował w wyborach do Sejmu z list tzw. Koalicji Polskiej, na których znalazło się również środowisko Kukiz'15 – taki sojusz uzyskał 8,55 proc. poparcia.

Z kolei w 2023 roku PSL wraz z Polską 2050 utworzył Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, który wywalczył 14,4 proc. głosów. Trzecia Droga zakończyła funkcjonowanie po wyborach prezydenckich w 2025 roku.

Obecnie PSL w większości sondaży znajduje się poniżej 5-procentowego progu wyborczego, a w niektórych spada nawet poniżej 3-procentowego progu, gwarantującego finansowanie z budżetu. W opublikowanym 6 listopada sondażu CBOS PSL uzyskał 2,9 proc. poparcia.

W związku z groźbą, iż PSL nie przekroczy progu wyborczego, pojawiły się spekulacje, że ugrupowanie to może odnowić współpracę z Polską 2050 – ta druga cieszy się jednak jeszcze niższym poparciem. We wspomnianym badaniu CBOS uzyskało 1,5 proc. głosów, a w niedawnym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polska 2050 uzyskała nawet zerowe poparcie.

Możliwy jest także start PSL z jednej listy z Koalicją Obywatelską. Politycy KO forsują pomysł jednej listy partii tworzących koalicję rządzącą, na razie jednak żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły.

Jeszcze przed rozłamem w PiS, w wyniku, którego z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego wyszła grupa posłów związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i stworzonym przez niego stowarzyszeniem Rozwój Plus, doszło w kwietniu do debaty Morawieckiego z Kosiniakiem-Kamyszem poświęconej kwestiom bezpieczeństwa. W czasie debaty z 1 kwietnia Morawiecki poparł pomysł ludowców dotyczący tzw. zielonego SAFE – czyli projektu, który łączyłby rządowy projekt implementujący program SAFE z projektem „SAFE 0 procent” przedstawionym przez Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego.

W lipcu Kosiniak-Kamysz był pytany w TVN24 o możliwość startu z jednej listy wyborczej ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego (pytanie to padło już po rozłamie, do którego doszło w PiS). W odpowiedzi prezes PSL stwierdził, że „nie ma szans na start z formacją, która jest w opozycji do rządu”.

W ostatnich dniach Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Morawieckim na temat propozycji PSL dotyczącej resetu konstytucyjnego. O rozmowie mówił na antenie Polsat News eurodeputowany Rozwoju Plus, były rzecznik rządu Morawieckiego Piotr Müller. – Szukamy sposobu na to, aby w jakiś sposób wypracować porozumienie, które mogłoby ten reset przeprowadzić w tej czy innej formie – mówił. I dążenia te przeciwstawił działaniom KO i PiS, którym, jego zdaniem, nie należy na rozwiązaniu sporu o TK.

Sondaż: Głosowanie na wspólną listę PSL i Rozwoju Plus najczęściej rozważają najmłodsi wyborcy

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy gdyby PSL wystartowało w wyborach na jednej liście ze środowiskiem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, wówczas rozważyliby zagłosowanie na taką listę.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 12,1 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 70,1 proc. respondentów.

17,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Rozważenie głosowania na taką listę najczęściej deklarują osoby w wieku 25–34 lata (22 proc.) oraz badani do 24. roku życia (18 proc.). Sprzeciw wobec tego rozwiązania najczęściej wyrażają osoby w wieku 50 lat i więcej (79 proc.) oraz mieszkańcy miast liczących 200–499 tys. mieszkańców (85 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.