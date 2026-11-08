Mateusz Morawiecki i Władysław Kosiniak-Kamysz
Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że jego partia wystartuje w wyborach parlamentarnych z własnej listy. Ostatni raz PSL startował samodzielnie w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Wówczas partia nieznacznie przekroczyła próg wyborczy (uzyskała 5,13 proc. głosów), a mandatu w Sejmie nie zdobył jej ówczesny lider Janusz Piechociński.
W 2019 roku PSL wystartował w wyborach do Sejmu z list tzw. Koalicji Polskiej, na których znalazło się również środowisko Kukiz'15 – taki sojusz uzyskał 8,55 proc. poparcia.
Z kolei w 2023 roku PSL wraz z Polską 2050 utworzył Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, który wywalczył 14,4 proc. głosów. Trzecia Droga zakończyła funkcjonowanie po wyborach prezydenckich w 2025 roku.
Obecnie PSL w większości sondaży znajduje się poniżej 5-procentowego progu wyborczego, a w niektórych spada nawet poniżej 3-procentowego progu, gwarantującego finansowanie z budżetu. W opublikowanym 6 listopada sondażu CBOS PSL uzyskał 2,9 proc. poparcia.
W związku z groźbą, iż PSL nie przekroczy progu wyborczego, pojawiły się spekulacje, że ugrupowanie to może odnowić współpracę z Polską 2050 – ta druga cieszy się jednak jeszcze niższym poparciem. We wspomnianym badaniu CBOS uzyskało 1,5 proc. głosów, a w niedawnym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polska 2050 uzyskała nawet zerowe poparcie.
Możliwy jest także start PSL z jednej listy z Koalicją Obywatelską. Politycy KO forsują pomysł jednej listy partii tworzących koalicję rządzącą, na razie jednak żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły.
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Jeszcze przed rozłamem w PiS, w wyniku, którego z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego wyszła grupa posłów związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i stworzonym przez niego stowarzyszeniem Rozwój Plus, doszło w kwietniu do debaty Morawieckiego z Kosiniakiem-Kamyszem poświęconej kwestiom bezpieczeństwa. W czasie debaty z 1 kwietnia Morawiecki poparł pomysł ludowców dotyczący tzw. zielonego SAFE – czyli projektu, który łączyłby rządowy projekt implementujący program SAFE z projektem „SAFE 0 procent” przedstawionym przez Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego.
W lipcu Kosiniak-Kamysz był pytany w TVN24 o możliwość startu z jednej listy wyborczej ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego (pytanie to padło już po rozłamie, do którego doszło w PiS). W odpowiedzi prezes PSL stwierdził, że „nie ma szans na start z formacją, która jest w opozycji do rządu”.
W ostatnich dniach Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Morawieckim na temat propozycji PSL dotyczącej resetu konstytucyjnego. O rozmowie mówił na antenie Polsat News eurodeputowany Rozwoju Plus, były rzecznik rządu Morawieckiego Piotr Müller. – Szukamy sposobu na to, aby w jakiś sposób wypracować porozumienie, które mogłoby ten reset przeprowadzić w tej czy innej formie – mówił. I dążenia te przeciwstawił działaniom KO i PiS, którym, jego zdaniem, nie należy na rozwiązaniu sporu o TK.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy gdyby PSL wystartowało w wyborach na jednej liście ze środowiskiem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, wówczas rozważyliby zagłosowanie na taką listę.
„Tak” odpowiedziało 12,1 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 70,1 proc. respondentów.
17,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
– Rozważenie głosowania na taką listę najczęściej deklarują osoby w wieku 25–34 lata (22 proc.) oraz badani do 24. roku życia (18 proc.). Sprzeciw wobec tego rozwiązania najczęściej wyrażają osoby w wieku 50 lat i więcej (79 proc.) oraz mieszkańcy miast liczących 200–499 tys. mieszkańców (85 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28 października 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
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