Nawet jeśli wielu Polaków mogło nie wiedzieć, kim jest kulinarny influencer i co to za postać ten cały Książulo, to na przełomie września i października wszystko się zmieniło. Gruchnęła wieść, że wideobloger z ponad 2 mln subskrybentów na YouTube i ponad milionem fanów na Instagramie czy TikToku we współpracy z siecią Żabka będzie sprzedawał sygnowaną przez siebie pizzę. Tu pojawił się pierwszy zgrzyt, bo chodziło o mrożonkę i to za aż 25 zł. Do tego na grubym cieście typu amerykańskiego, co w kraju zwolenników pizzy typu zdecydowanie włoskiego nie wydawało atutem.