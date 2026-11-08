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Mrożona pizza? Za 25 zł? Do tego na grubym cieście typu amerykańskiego? To nie wydawało się przepisem na sukces. Szymon Nyczke, youtuber i kulinarny influencer znany jako Książulo, podjął jednak ryzyko
Nawet jeśli wielu Polaków mogło nie wiedzieć, kim jest kulinarny influencer i co to za postać ten cały Książulo, to na przełomie września i października wszystko się zmieniło. Gruchnęła wieść, że wideobloger z ponad 2 mln subskrybentów na YouTube i ponad milionem fanów na Instagramie czy TikToku we współpracy z siecią Żabka będzie sprzedawał sygnowaną przez siebie pizzę. Tu pojawił się pierwszy zgrzyt, bo chodziło o mrożonkę i to za aż 25 zł. Do tego na grubym cieście typu amerykańskiego, co w kraju zwolenników pizzy typu zdecydowanie włoskiego nie wydawało atutem.
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