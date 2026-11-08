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Chłosta w internecie, ale kolejka pod Żabką. Paradoks Książula pokazał całą prawdę o Polakach

Ostatnie pizze kulinarnego influencera już zjedzone, a my po tej uczcie zostajemy z niepokojącym pytaniem: czy Polacy są mistrzami hipokryzji? Najpierw miotają obelgi pod adresem internetowego twórcy, a potem biegną do sklepu kupić sygnowany przez niego produkt? Odpowiedź okazuje się wcale nie taka prosta.

Publikacja: 08.11.2026 06:19

Mrożona pizza? Za 25 zł? Do tego na grubym cieście typu amerykańskiego? To nie wydawało się przepise

Mrożona pizza? Za 25 zł? Do tego na grubym cieście typu amerykańskiego? To nie wydawało się przepisem na sukces. Szymon Nyczke, youtuber i kulinarny influencer znany jako Książulo, podjął jednak ryzyko

Foto: mat. pras.

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Piotr Mazurkiewicz

Nawet jeśli wielu Polaków mogło nie wiedzieć, kim jest kulinarny influencer i co to za postać ten cały Książulo, to na przełomie września i października wszystko się zmieniło. Gruchnęła wieść, że wideobloger z ponad 2 mln subskrybentów na YouTube i ponad milionem fanów na Instagramie czy TikToku we współpracy z siecią Żabka będzie sprzedawał sygnowaną przez siebie pizzę. Tu pojawił się pierwszy zgrzyt, bo chodziło o mrożonkę i to za aż 25 zł. Do tego na grubym cieście typu amerykańskiego, co w kraju zwolenników pizzy typu zdecydowanie włoskiego nie wydawało atutem.

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