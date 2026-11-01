Sędzia federalna w USA zezwoliła na dalsze rozpatrywanie pozwu przeciwko McDonaldowi, w którym zarzucono sieci fast foodów wprowadzanie klientów w błąd poprzez sugerowanie, że jej popularna kanapka McRib zawiera mięso z wieprzowych żeberek. McDonald’s domagał się oddalenia pozwu złożonego w Chicago, w którym oskarżono koncern o wprowadzanie konsumentów w błąd, oszustwo i bezpodstawne wzbogacenie się.

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Jednak sędzia April Perry orzekła, że sprawa, wszczęta w grudniu 2025 r. z powództwa czterech klientów, może być dalej rozpatrywana.

Kanapka McRib, która po raz pierwszy trafiła do sprzedaży w 1981 r., zawiera kotlet z wieprzowiny bez kości, uformowany tak, by przypominał żeberka. Mięso pokryte jest sosem barbecue, a kanapkę podaje się z cebulą i ogórkami konserwowymi.

Powodowie zarzucają McDonaldowi, że nazwa i wygląd kanapki sugerują obecność mięsa z wieprzowych żeberek, podczas gdy w rzeczywistości ma być ona przygotowywana z tańszych części wieprzowiny.

Co naprawdę znajduje się w McRibie?

Według pozwu McRib powstaje z mielonych produktów wieprzowych, w tym mięsa z łopatki, serc, flaków i żołądków, a nie z mięsa pochodzącego z żeberek.

McDonald’s zaprzecza tym zarzutom. Sieć zapewnia, że do przygotowania McRiba nie używa serc, flaków ani żołądków i zawsze otwarcie informowała o składnikach kanapki. „Ten pozew wypacza fakty, a roszczenia są bezpodstawne” – stwierdzono w oświadczeniu koncernu.

Jedno z badań ankietowych przedstawionych w toku postępowania wykazało, że 72 proc. respondentów było przekonanych, iż kanapka zawiera mięso z wieprzowych żeberek. Z kolei w innym badaniu 67 proc. ankietowanych uznało obecność mięsa z żeberek za istotny czynnik wpływający na decyzję o zakupie McRiba.

McRib znika z Niemiec, wraca do USA

Orzeczenie sądu zbiegło się w czasie z ponownym wprowadzeniem kanapki McRib do oferty McDonald’s na ograniczony czas. McRib wrócił 27 października do wybranych restauracji sieci, m.in. w Los Angeles, Chicago, Miami, Dallas, Atlancie i Filadelfii.

Kanapka McRib nie jest dostępna w Polsce, ale przez 37 lat była stałym elementem menu McDonald’s w Niemczech. Jednak 27 października 2026 r. została wycofana ze sprzedaży.

Jak przypomina Reuters, sieci fast foodów mierzyły się już z podobnymi pozwami dotyczącymi sposobu prezentowania produktów w reklamach i menu. Chodzi m.in. o sprawy, w których McDonaldowi, Burger Kingowi i Wendy’s zarzucano, że przedstawiane przez nie burgery wyglądają na większe, niż są w rzeczywistości.