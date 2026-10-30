Lysias AI, platforma sztucznej inteligencji stworzona z myślą o pracy prawniczej, wchodzi na polski rynek. Adwokaci, radcy prawni oraz wewnętrzne działy prawne firm zyskują dostęp do narzędzia, które wyszukuje i analizuje informacje oraz pomaga redagować dokumenty w oparciu o polskie ustawodawstwo i orzecznictwo. Platforma działa w chronionym środowisku cyfrowym.

Bezpłatny okres próbny i rabat na subskrypcję

Lysias AI oferuje bezpłatny okres próbny bez obowiązku wykupienia subskrypcji. Użytkownicy mogą dzięki temu sprawdzić platformę podczas pracy nad rzeczywistymi sprawami i ocenić jej przydatność przed podjęciem decyzji o wykupieniu subskrypcji.

Osoby, które chcą poznać platformę pod okiem specjalisty, mogą umówić się na prezentację podczas spotkania online. Pozwala ona zobaczyć w praktyce, jak działają poszczególne funkcje, i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Przez miesiąc obowiązuje również rabat w wysokości 25-proc. na wszystkie miesięczne i roczne pakiety subskrypcyjne. Rabat można aktywować kodem LYSIASPL25.

Platforma oparta na krajowych porządkach prawnych

Za Lysias AI stoi zespół prawników i inżynierów oprogramowania, którego celem było dostosowanie możliwości sztucznej inteligencji do potrzeb praktyki prawniczej. Platformę od narzędzi AI ogólnego przeznaczenia odróżnia przede wszystkim źródło odpowiedzi: nie korzysta ona z otwartego internetu, lecz z własnej, uporządkowanej bazy danych prawniczych. W Polsce obejmuje ona obowiązujące ustawodawstwo krajowe, orzeczenia polskich sądów oraz prawo Unii Europejskiej.

Takie podejście wyróżnia platformę także na tle dużych międzynarodowych graczy, którzy koncentrują się głównie na transakcjach handlowych oraz rynkach USA i Wielkiej Brytanii. Lysias AI jest zorganizowana według poszczególnych porządków prawnych, a jej odpowiedzi opierają się na przepisach stosowanych przez prawników w danym kraju.

Co potrafi platforma

Praca w Lysias AI jest zorganizowana według teczek spraw. Wbudowany AI Assistant wspiera cztery podstawowe obszary pracy:

• Wyszukiwanie prawnicze: prawnik formułuje pytanie w naturalny sposób i otrzymuje powiązane z nim przepisy oraz orzeczenia. Każde źródło zawiera link do pełnego tekstu, co pozwala zweryfikować poprawność odpowiedzi.

• Analiza prawna: po przesłaniu pism procesowych, orzeczeń lub umów platforma je streszcza oraz wskazuje kluczowe twierdzenia, obszary ryzyka i możliwe kontrargumenty.

• Redagowanie dokumentów: Lysias AI przygotowuje projekty pozwów, apelacji, umów, opinii prawnych i pism przygotowawczych, które prawnik może następnie finalizować w edytorze tekstu platformy.

• Wzory: użytkownik może przesłać własny wzór dokumentu. Platforma analizuje go, a następnie redaguje kolejne dokumenty z zachowaniem jego struktury i stylu.

Ochrona danych

W pracy prawniczej poufność jest obowiązkiem. Infrastruktura Lysias AI jest zgodna z normami ISO 27001 i ISO 27701, dane są przechowywane w centrach danych na terenie Europy, a platforma działa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Dane wprowadzane przez użytkowników – pytania, wzory i pliki – nie są wykorzystywane do trenowania modeli AI. Firma podpisała również ze swoimi partnerami umowy powierzenia przetwarzania danych (DPA), a także stosuje szyfrowanie i rygorystyczne zasady dostępu.

Mniej rutynowych zadań

Platforma działa już na rynku greckim, gdzie korzystają z niej kancelarie prawne, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i izby adwokackie. Zadania, które wcześniej zajmowały godziny, mogą być wykonywane w ciągu kilku minut, co pozwala prawnikom poświęcić więcej czasu na strategię sprawy i komunikację z klientami.

Lysias AI nie ma zastępować prawnika – ostateczna decyzja pozostaje po jego stronie. Narzędzie ma przyspieszać wyszukiwanie i analizę informacji oraz ograniczać czas poświęcany na powtarzalne zadania.

Więcej informacji: https://lysias.ai/pl

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