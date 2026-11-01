Sędziowie TK w stanie spoczynku w oświadczeniu przesłanym w niedzielę wieczorem Polskiej Agencji Prasowej wyrazili „jednoznaczny i kategoryczny sprzeciw wobec wydarzeń, które miały miejsce w Trybunale Konstytucyjnym” w nocy z piątku na sobotę. 

Ich zdaniem wkroczenie „uzbrojonych, zamaskowanych policjantów na teren siedziby Trybunału Konstytucyjnego z terenu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów naruszyło zasadę trójpodziału władzy i podważyło podstawowe zasady państwa prawnego”.

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Spór o Trybunał Konstytucyjny. Byli sędziowie piszą o „akcie samopowołania się”

Przejęcie kierowania Trybunałem oraz zawieszenie władz TK przez Annę Korwin-Piotrowską nazwali „bezprecedensowym w państwach demokratycznych aktem samopowołania się”, co – zdaniem sędziów – jest „całkowicie nieskuteczną, dokonaną bez żadnych podstaw prawnych i logicznych uzurpacją władzy”. Ocenili również, że działania „osób uzurpujących sobie władzę i służb” sparaliżowały pracę Trybunału i miały pozbawić „legalnych sędziów” możliwości wykonywania obowiązków w budynku TK.

Sygnatariusze podziękowali obywatelom, którzy stawili się pod budynkiem Trybunału w celu „obrony demokracji i praworządności”, oraz prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za natychmiastowe przybycie do TK. 

Oświadczenie podpisali: Julia Przyłębska, Mariusz Muszyński, Krystyna Pawłowicz, Zbigniew Jędrzejewski, Justyn Piskorski, Michał Warciński i Andrzej Zielonacki.

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W piątek wieczorem doszło do przejęcia kontroli w Trybunale Konstytucyjnym przez grupę sędziów, których Sejm powołał w tym roku do TK, lecz większości z nich nie dopuścił do orzekania prezes TK Bogdan Święczkowski. Na stronie TK pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w jego czynnościach jako prezesa TK. Taką samą przerwę zarządzono wiceprezesowi TK Bartłomiejowi Sochańskiemu. Zarządzenia wydała Anna Korwin-Piotrowska – sędzia TK mająca najdłuższy staż sędziowski. Ona też została ogłoszona osobą tymczasowo kierującą TK.

W związku z informacją Korwin-Piotrowskiej o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK na terenie TK, ale nie w samym budynku Trybunału, pojawiła się policja. Zgromadzony przed TK tłum próbował siłowo przedostać się na teren TK, przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu.

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Prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i przybył do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku TK oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia. Po opuszczeniu TK Nawrocki ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Donald Tusk oświadczył, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.

W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbywały się rozmowy z niektórymi przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Wieczorem orędzie wygłosił natomiast premier Donald Tusk, który ocenił m.in., że „atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego”, a „państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości”. 