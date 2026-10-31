Korwin-Piotrowska, podpisana pod komunikatem jako sędzia zastępująca prezesa Trybunału Konstytucyjnego, sprecyzowała zasady dostępu do siedziby TK po wydanych przez nią zarządzeniach dotyczących przerwy w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego oraz organizacji pracy instytucji. „Tym samym sędziowie ci nie są uprawnieni do wstępu do budynku Trybunału Konstytucyjnego” – napisała o prezesie i wiceprezesie TK. Podkreśliła, że termin i warunki ich wejścia w związku z prowadzonymi w ich sprawach postępowaniami będą ustalane odrębnie.

Reklama Reklama

Pozostałym sędziom Korwin-Piotrowska zaleciła czasowe wykonywanie zadań poza siedzibą Trybunału. Dodała, że jeśli chcą pracować w budynku, muszą uprzednio uzgodnić z nią termin i warunki wstępu. Jak przekonywała, jest to niezbędne dla bezpieczeństwa sędziów oraz innych osób przebywających w siedzibie Trybunału i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Czytaj więcej Polityka Co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym? Wyjaśniamy Bogdan Święczkowski został odsunięty od kierowania Trybunałem Konstytucyjnym przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, której ani Święczkowski, ani Karo...

Komunikat określa również zasady dotyczące pracowników Kancelarii TK i Biura Służby Prawnej TK, którym Korwin-Piotrowska zawiesiła wykonywanie obowiązków, w tym stawianie się do pracy w siedzibie. „Pracownicy przejściowo nie są uprawnieni do wstępu do budynku Trybunału” – poinformowała. Wyjątek mają stanowić osoby, które bezpośrednio poprosi o przyjście, ustalając termin i warunki wejścia. Podkreśliła, że zawieszenie obowiązków nie zmienia statusu zatrudnienia ani uprawnień pracowniczych, w tym prawa do pełnego wynagrodzenia.

Pozostałe osoby czasowo nie mają wstępu do siedziby TK. Korwin-Piotrowska uzasadniła to zakłóceniami porządku publicznego w sąsiedztwie Trybunału oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom w budynku i jego pobliżu. „Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad muszą być uzgodnione ze mną” – zapowiedziała.

We wcześniejszym sobotnim komunikacie Korwin-Piotrowska zapowiadała bezpośredni kontakt z sędziami pozostającymi poza siedzibą TK, aby ustalić czas i sposób umożliwienia im wejścia. Poinformowała też o zwołaniu na 3 listopada posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego w sprawie projektu dochodów i wydatków Trybunału na 2027 r.