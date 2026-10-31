Zarządzenie w tej sprawie zostało wydane 31 października. Jak wynika z dokumentu, nadzwyczajny charakter sytuacji i konieczność pilnego zajęcia stanowiska nie pozwalają na zachowanie standardowego, siedmiodniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu.

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Zgromadzenie odbędzie się w czasie narastającego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W ostatnich dniach doszło do konfrontacji przed siedzibą TK, gdzie nowo wybrani przez Sejm sędziowie podjęli próbę rozpoczęcia wykonywania obowiązków. Wcześniej prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do pracy, a prezydent Karol Nawrocki nie odebrał od nich ślubowania.

Spór o status nowych sędziów i sposób funkcjonowania Trybunału stał się jednym z najpoważniejszych punktów konfliktu między rządem a prezydentem. Premier Donald Tusk zapowiedział, że państwo zapewni TK bezpieczeństwo i warunki do pracy. Z kolei przeciwnicy działań większości parlamentarnej kwestionują legalność wyboru nowych sędziów.